Devětadvacetiletý svěřenec trenéra Dalibora Kupky v pražské Dukle má za sebou nepříliš vydařené vystoupení na třístovce na kladenském Sletišti. S větším optimismem nyní hledí k dnešnímu startu na Memoriálu Josefa Odložila na Julisce.

Na dvoustovce by měl zabojovat o vítězství právě před třemi roky zaběhl této trati český rekord časem 20,46 s.

V Kladně jste doběhl až třetí v čase 33,10, přičemž osobní rekord máte o sekundu a tři desetiny lepší. Co jste tomu říkal?

S časem, jaký jsem tam zaběhl, jsem nemohl čekat nic jiného, než že mě někdo porazí. Asi jsem už potřeboval, aby mě někdo vytrestal.

Máte před sebou dvojstart na Julisce. Těšíte se?

Závodit na domácím stadionu je pro mě vždycky příjemnější, než když nastupuju někde jinde. Je vždycky milé, když cítíte podporu nejbližších.

Před rokem se vám ale na Memoriálu Josefa Odložila závod na 400 metrů moc nepovedl.

Teď poběžím obě kratší sprinterské distance. Věřím, že budu spokojenější než před týdnem v Kladně, kde to na třístovce fakt nebyla žádná sláva. Důležité bude, aby nám vyšlo počasí. V dešti by to nebylo ono.

Co od svého vystoupení očekáváte?

Na Julisce si chci spravit chuť. Poběžím proti nejrychlejším domácím sprinterům Honzovi Velebovi a Dominiku Záleskému a hlavně slovenské hvězdě a halovému mistru Evropy na šedesátce Jánu Volkovi. Na stovce nebudu mít proti specialistům moc šancí, ale na dvojnásobné trati bych se mohl poprat o přední umístění.