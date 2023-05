I když je hlavní disciplínou Memoriálu Ludvíka Daňka disk, největší ozdobou mítinku v Turnově byl vrh koulí v podání Tomáše Staňka. Český rekordman má totiž kruh ve městě, které je označováné jako „srdce Českého ráje“, v oblibě.

Tomáš Staněk | Foto: CPA

Zřejmě i proto si vybral Memoriál Ludvíka Daňka pro první start v letní sezoně. Hned úvodní pokus o délce 21,10 metru měl solidní parametry. V třetí sérii pak přidal 21,62, a explodoval v úplném závěru - 21,71. Tím zaostal jen tři centimetry za letošním evropským maximem Itala Zana Weira.

„Vstup do sezony se mi hodnotí určitě pozitivně. Nejsem si jistý, jestli jsem někdy začal tak dalekým vrhem, ale pokusy rozhodně nebyly technicky zdařilé. Byl to první závod a v něm se vždycky s technikou trochu bojuje. To však svědčí o tom, že jsem výborně připravený. Už se těším na další závody,“ vykládal Tomáš Staněk ve videonahrávce na webu ČAS.

Hlavní memoriálový závod se teprve podruhé v třiadvacetileté historii mítinku podařilo vyhrát českému diskaři. Na někdejší prvenství Libora Maliny v úterý navázal Marek Bárta, jehož turnovským maximem bylo dosud druhé místo z loňska.

A vyhrál zaslouženě. Podařilo by se mu to totiž každým se čtyř svých měřených pokusů, které letěly za šedesát metrů. Ten nejdelší měřil 61,84. „Hrozně si tohoto úspěchu cením. Tady jsem se totiž před lety poprvé setkal se světovými diskaři. Tehdy jsem si říkal, že by bylo super tenhle memoriál jednou vyhrát a jsem moc rád, že se mi to povedlo,“ vyprávěl diskař Olympu Praha.

Krsek potvrdil roli jedničky

S výkonem však příliš spokojený nebyl. „Myslel jsem na větší délku, ale v závodě jsme se trápili všichni. Tady se počítá hlavně vítězství. Věřím, že v dalších startech nějaký ten metřík přidám,“ dodal závodník, jehož cílem pro letošní sezonu je kvalifikovat se na srpnové MS v Budapešti.

Rychlé časy nabídlo finále stovky. Sprinterům ovšem dul do zad příliš silný vítr(+3.5 m/s). Nejrychlejší byl Jamajčan Oshane Bailey (10,16), jen těsně za ním finišovali Jan Veleba (10,19) a Zdeněk Stromšík (10,20). Víc štěstí měly ženy, jimž foukaly rovné dva metry. Toho využila k vylepšení osobního rekordu na 11,48 Natálie Kožuškaničová.

Sasínek získal u Holuši novou jiskru. S partnerkou Mäki trénovat nechtěl

Na stovce překážek se blýskla parádním osobákem 13,14 Tereza Elena Šínová. Členka Atletiky Jižní Město si vylepšila kariérní maximum o jedenáct setin a posunula se na páté místo českých historických tabulek.

Třístovka byla očekávaným soubojem členů reprezentační čtvrtkařské štafety. Z něj vyšel nejlépe díky novému osobáku 32,89 Matěj Krsek před Pavlem Maslákem (33,06) a Michalem Desenským (33,23). Velmi dobré práce vodiče využil k rychlému času vítězný půlkař Jakub Davidík, který časem 1:47,55 splnil limit pro start na ME do 23 let.