/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Někdejší velký výškařský talent, držitelka tří zlatých medailí z globálních juniorských šampionátů se vrátila na letní světový šampionát po šesti letech. Michaela Hrubá tehdy v Londýně skončila jedenáctá, u Dunaje se však do finále nepodívá. Na vrcholných světových a evropských soutěžích vypadla v kvalifikaci teprve podruhé v kariéře.

Michaela Hrubá se v Budapešti do finále nepodívá. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Michaela Hrubá nejvíc skočila 185 centimetrů, ale pokusy na výšce o čtyři centimetry výš, už nezvládla. Hranici 190 centimetrů přitom překonala už v roce 2014 jako šestnáctiletá.

„Musím se s tím smířit, 189 jsem shazovala těsně. Primárně mi asi chybělo víc štěstí,“ prohlásila pětadvacetiletá výškařka po neúspěšné soutěži. Zmíněná meta překonaná na první pokus by jí bývala na finále stačila. Kvalifikační limit 194 se skočit nemusel.

O chybách svěřenkyně Jaroslava Báby ví. „Určitě to je rozběh a pak práce levé nohy. Na té to všechno stojí a není to takové, jak má být,“ krčila rameny dlouhovlasá blondýna. „Na šampionátech jsem obvykle předvedla dobré výsledky. Tohle mě mrzí.“

Stojí na rozcestí

Nyní stojí vytáhlá skokanka na rozcestí. Nějaký čas totiž výšku kombinuje s trojskokem, ale v něm se zatím výrazněji neprojevila. „Taky to není žádná sláva. Kdybych skočila super výsledek, nebyl by to problém,“ přemítala.

„Z taktického hlediska si myslím, že by bylo lepší se pořádně připravit na výšku, abych se dostala příští rok na olympiádu nebo na mistrovství Evropy. Do výšky už sbírám body. Uvidíme, jak se to vyvine,“ dodala.