Českobudějovický atlet zůstal o pouhé čtyři setiny za vítězem a časem 49,30 si zaběhl osobní rekord. Výkon je o to cennější, jelikož o den dřív vybojoval postup mezi elitu (už tam zaběhl národní maximum 49,36).

„Hned jsem si uvědomil jednu podobnost. Když jsem v roce 1997 poprvé překonal český rekord, tak jsem také zaběhl 49,30. Rozdíl je v tom, že mě bylo tenkrát dvacet a jemu teprve sedmnáct,“ říkal Deníku Mužík, který v neděli oslavil osmačtyřicáté narozeniny.

Michal Rada pochází z dvojčat a sestra Nina získala na jarním atletickém mistrovství Evropy do 17 let v Banské Bystrici stejně jako on ve překážkové disciplíně zlato. V Peru se Nina do finále neprobila, ale rodinný prapor držel hodně vysoko Michal.

Dvojčata trénuje v Českých Budějovicích Jiří Couf. „Známe se z dorosteneckých let, kdy jsme oba skákali do dálky. V sobotu jsem Jirkovi psal, že mám narozeniny, tak ať mi s Michalem připraví pěkný dáreček. A povedlo se. Sice mu k titulu chyběl kousíček, ale i stříbro je velká paráda. Super,“ culil se Mužík.

Pokud vydrží, může běhat skvělé časy

„Jirka Couf mi Michala Radu představil na Julisce při letošním Odložilově memoriálu. Je nevídané, že je v mladém věku schopný běžet tak rychle. Našlápnuto má neskutečně. Budu držet palce, aby mu dalších letech vydržela forma, chuť do tréninku a hlavně zdraví. Pak může běhat hodně skvělé časy,“ vykládal.

Podle Mužíka má na překážkovou čtyřstovku ideální parametry. „Je to zajímavý typ, vysoký kluk. To je vždycky výhoda. Předpokládám, že má i výborný kotník, když ho trénuje bývalý dálkař. Mohl by jít v mých stopách a jednou překonat můj český rekord. Rekordy jsou přece od toho, aby se překonávaly,“ pokračoval Mužík.

„Všechno jde dopředu. Dneska se běhá v karbonových tretrách a v nich atleti dosahují lepších časů než my před čtvrtstoletím. To neříká jenom já, ale i mnozí další. Letos to na Zlaté tretře zmínil někdejší fenomén naší disciplíny Edwin Moses a lehce si postěžoval, že v minulém století neměl možnost závodit v takových tretrách jako mají dnešní atleti,“ poznamenal český rekordman a držitel stříbra z ME 2002.

Pak se ještě vrátil do současnosti. „U nás se k mému rekordu dlouho nikdo nedokázal přiblížit. Až letos se na mistrovství republiky zlepšil Vít Müller na 48,41 a k vyrovnání mu chybělo jen 14 setin. Michal Rada zatím vypadá, že to má v hlavě srovnaný, nebojí se toho a dokáže rychlý čas předvést na vrcholných akcích. A to je alfa a omega atletického závodění,“ dodal Mužík.