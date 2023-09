V Curychu se mu daří. Jakub Vadlejch dokázal na stadion Letzigrund vyhrát potřetí v kariéře mítink Diamantové ligy. Hodil 85,86 metru a podařila se mu odveta za nedělní finále na mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz a čerstvý šampion od Dunaje Níradž Čopra z Indie za ním skončil o 15 centimetrů druhý.

Spojení Jakuba Vadlejcha s Janem Železným přináší dlouhodobě špičkové výsledky | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Atlet Dukly Praha se dostal do vedení ve čtvrté sérii. Z vedoucí pozice postoupil do závěrečné finálové série, kde házel jako první a nezlepšil se. Musel čekat, jak si povedou jeho soupeři. Čopra předvedl 85,71, to ale nestačilo. Nezlepšil se ani mistr Evropy Julian Weber z Německa, jenž zůstal na 85,04 metru a obsadil třetí příčku.

Ještě na finále do Eugene

Nejlepší český atlet si připsal druhý triumf v Diamantové lize podruhé za sebou poté, co koncem července ovládl mítink v Monaku, kde Čopra nezávodil. Indického rivala český reprezentant porazil po pěti letech.

Po závodě přiznal, že to má v Curychu rád. „Tohle je moje sedmé vítězství na mítinku Diamantové ligy a potřetí jsem ho dosáhl právě tady. To hovoří samo za sebe. Myslel jsem si, že ani nenastoupím, jak jsem byl unavený, ale asi jsem z kluků tu únavu nakonec dokázal nejlépe vstřebat a podařilo se vyhrát, takže paráda,“ uvedl na webu atletického svazu.

Největší momenty atletického MS: Třikrát zlatý Lyles či originální žádost o ruku

„Mám za sebou skvělou sezonu. Určitě byla nejvyrovnanější v dosavadní kariéře. Ještě mě čeká finále Diamantové ligy v Eugene, tak se pokusím udržet formu až tam,“ zhodnotil svěřenec Jana Železného své na vystoupení na slavném mítinku, jemuž se říká Weltklasse.

Juška dolétl za osm metrů

Dálkař Radek Juška obsadil čtvrté místo výkonem 804 centimetrů. Ve druhé sérii zapsal 777, což ho dostalo do užšího finále. V pátém pokusu vyrovnal výkon průběžně třetího mistra světa a olympijského šampiona Miltiadise Tentoglua z Řecka, ale měl horší druhý pokus, takže už další šanci na zlepšení nedostal.

Tyčkařka Amálie Švábíková byla při své diamantové premiéře sedmá. Soutěž se odehrála v předvečer hlavního programu na curyšském nádraží. Nejprve napoprvé zdolala základní výšku 436 a následně byla na druhý pokus úspěšná i na 451.