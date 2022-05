Jenže když na vltavskou náplavku dorazila v oranžovočerném žihadle Toyota Supra zapůjčeném od svého partnera, už nebylo co skrývat.

„No nevím, jestli to byl dobrý nápad… Tohle auto jsem dostala do ruky na týden a je hodně rychlé. V techničáku má 340 koní a maximální rychlost 250 km/h. Tak rychle jsem ale tady samozřejmě nejela. Při atletických závodech by se mi ale taková rychlost na poslední stovce náramně hodila,“ culí se Kristiina Mäki.

Pár lidí se s ní bojí jezdit

Rychlost je třicetileté tmavovlásce blízká. „Nevím, jestli bych to měla říkat, ale na německé dálnici mi tachometr jednou ukázal 260 km/h,“ přiznává atletka pražského Olympu, která nezastírá, že se jí rychlá auta líbí a užívá si adrenalin.

„Vím o pár lidech, kteří se se mnou bojí jezdit, ale to je na zvážení každého jednotlivce. Já mám řízení dobře zažité. Za volant sedám už od deseti let. Děda i táta byli profesionální řidiči, a když jsem s nimi trávila prázdniny ve Finsku, něco jsem pochytila,“ vypráví.

A dodává, že když se společně se svým přítelem a rovněž reprezentačním mílařem Filipem Sasínkem a synem Kaapem někam přesouvají, spíš řídí ona. „Mě to prostě baví,“ usmívá se běžkyně, kterou v neděli čeká při domácí extralize v Ostravě letošní závodní premiéra na dráze.

Syn Kaapo běhá, kam nemá

„Pak bych měla startovat na mítinku Diamantové ligy v Birminghamu a znovu v Ostravě na Zlaté tretře. Podle toho se uvidí, jak na tom jsem a jak by měla vypadat sezona,“ plánuje Mäki, která před olympiádou závodila jen pár měsíců po porodu. „Letošní tréninky jsou proti loňsku úplně jiný sport.“

Nadcházející měsíce budou náročné hlavně proto, že se v červenci koná MS v Eugene a v hned v srpnu ME v Mnichově. „Mít dva vrcholy měsíc po sobě, je to dost těžký. Loni po Tokiu jsem byla tři týdny hodně použitá. Nicméně s trenérem máme oba šampionáty naplánované, a tak to snad vyjde. Navíc se oproti minulosti věnuju Kaapovi. Snažím se s ním trávit veškerý volný čas.“

Jak klučík roste, je s ním větší starost. „Obvykle se v noci jednou probudí, a tak spánek není úplně dokonalý. Je stále živější a běhá, kam nemá. Při trénincích se u něj s Filipem střídáme, na soustředění nám pomáhá naše fyzioterapeutka Veronika. Hlídají i obě babičky, moje mamka si Kapíka už rezervuje na prázdniny,“ říká Kristiina Mäki.

Ve sportovních plánech není vystudovaná architektka žádný troškař. Na dráze se chce probojovat ještě na OH 2024 do Paříže. „Pořád mě láká i maraton. Běhat dlouhé vzdálenosti mě baví. Až se na dráze přestanu zlepšovat, zkusím delší trati, ale třeba maraton ani nedoběhnu, a pak už ho víc nebudu zkoušet,“ přemítá.