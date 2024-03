Když mu bylo šestnáct, mladická nerozvážnost, jak sám nazývá příčinu svého úrazu, ho posadila na vozík. Miroslavu Šperkovi trvalo, než zase našel ztracené sebevědomí. Nakonec se mu to podařilo díky sportu. Dnes má devětatřicetiletý sportovec ve sbírce řadu úspěchů a navíc pomáhá těm, které potkal podobný osud.

Miroslav Šperk je paralympijským medailistou v hodu diskem | Foto: se svolením Miroslava Šperka

„V roce 2000 se mi stal úraz pádem z výšky, když jsem lezl po balkonech a dělal klasické mladické nerozvážnosti. Spadl jsem z pěti nebo šesti metrů na záda a pohmoždil si dva obratle v hrudní oblasti, Th11 a Th12, s následnou takzvanou chabou paraplegií, což znamená, že jsem od pasu ochrnutý tak na devadesát procent,“ ohlíží se Miroslav Šperk po čtyřiadvaceti letech za chvílemi, které jej ve velmi mladém věku potkaly.

Tři týdny strávil v nemocnici, pak ho čekal pobyt v rehabilitačním centru v Košumberku. „Nejtěžší nebylo to, že člověk najednou nechodil, ale spíš že se musel znovu naučit soběstačnosti. S tím jsem nějakou dobu bojoval,“ přiznává.

Půl roku trvalo, než se dostal domů. Místo aby mu to ale pomohlo, všechno na něj padlo. „V rehabiliťáku to člověk tolik nevnímal, protože tam byl mezi lidmi se stejnými problémy. Doma ne,“ vysvětluje s tím, že zatím ani nechodil do školy kvůli bariérovosti budovy.

Zlom přišel díky Miroslavovu tatínkovi, který býval atletem, věnoval se hodu diskem. „Jednoho dne mě vzal ven a řekl, že to zkusíme. Já jsem v té době ani nevěděl, proč to dělám, ale poslechl jsem a šel házet,“ popisuje své první paraatletické zkušenosti.

Klíčové seznámení

Při dalším pobytu v rehabilitačním centru se se svými pokusy seznámit se s diskem svěřil primářce Frantálové, pozdější manželce českého paralympionika Vojtěcha Vašíčka, který má zlatou paralympijskou medaili z pětiboje v Barceloně.

Díky tomu získal Šperk kontakt na Štefana Danka, paralympijského šampiona v hodu oštěpem ze Sydney. A pak už to šlo ráz na ráz. Danko domluvil mladému sportovci soustředění nováčků v Novém Městě nad Metují, kde se seznámil s jedním z nejúspěšnějších českých paralympioniků Martinem Němcem.

„Okamžitě jsem si všiml Martina Němce, jak sedí na vrhačské koze a hází diskem přes třicet metrů. Vypadalo to neuvěřitelně. Martin byl děsně nabušený a plný sebevědomí, a navíc vypadal velmi dobře, nebyl to člověk, který je zdrcený osudem. Viděl jsem ho i v posilovně, jak zvedá šíleně těžké činky, a začal jsem to dělat taky. Pro mě se tehdy stal velkým vzorem,“ přibližuje.

ParaRestart V České republice žije téměř 13 procent lidí s určitým typem handicapu, který je dlouhodobě limituje v běžném životě. Vlivem nehod, zranění a závažných onemocnění mezi ně přibude každý rok průměrně 200 Čechů, kteří přijdou o končetinu nebo jsou upoutáni na invalidní vozík. Vyrovnat se s nelehkou životní situací a vrátit se k běžnému životu jim nyní pomáhá nový projekt ParaRestart. Ten seznamuje klienty rehabilitačních center s možností aktivního sportování. ParaRestart vznikl ve spolupráci Českého paralympijského výboru a společnosti Sazka. Má zvýšit povědomí o možnostech sportování handicapovaných osob a prostřednictvím sportu jim pomoci vyrovnat se s těžkým životním obdobím. Zároveň se jedná o první systematický projekt na vyhledávání budoucích paralympijských sportovců.

Sport si získal jeho srdce. Trénoval až třikrát denně, což mu brzy přineslo pověstné ovoce. Už v roce 2002 odjel na své první mistrovství světa a zdaleka nezůstalo jen u účasti. Ve francouzském Lille skončil čtvrtý, což mu vyneslo účast na paralympiádě v Athénách. A tam už to cinklo, v hodu diskem získal stříbrnou medaili.

„To byl největší zážitek a moje sebevědomí se díky tomu začalo srovnávat s mým osudem. Najednou jsem nebyl jen v roli vozíčkáře, ale i v roli sportovce. Opět jsem se dostal také do role studenta, dokončil jsem střední školu a pak i vysokou. Začal jsem cestovat a věřit si… To vše díky sportu,“ uzavírá.

Nezůstalo jen u atletiky

Miroslav Šperk je u sportu stále. Mimochodem, k srdci mu nepřirostla jen atletika. Stal se členem florbalové i basketbalové reprezentace vozíčkářů, uspěl i v zimním sportu, když vyhrál Evropský pohár v monoski.

Projekt ParaRestart pomáhá handicapovaným:

Dnes Miroslav sám pomáhá lidem s podobným osudem, jako potkal jeho samotného. Pracuje jako generální sekretář Českého paralympijského výboru a angažuje se i v projektu ParaRestart, který pomáhá lidem se prostřednictvím sportu vypořádat s těžkou životní etapou.