/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Zatímco prvenství amerického favorita vrhu koulí Ryana Crousera se navzdory jeho zdravotním trablům čekalo, titul mistra světa v podání Kanaďana Ethana Katzberga způsobilo velké překvapení.

Ethan Katzberg slaví se svým trenérem Dylanem Armstrongem. | Foto: Ivana Roháčková

Skoro nikdo ho totiž neznal. Až za dlouhovlasým mladíkem na atletickém mistrovství světa v Budapešti skončili favorizovaní Poláci a domácí hvězda Bence Halász.

„Věděl jsem, že to bude dobré, jen jsem nevěděl jsem, že to bude osmdesát metrů. Hodit osmdesát metrů a stát se mistrem světa, je naprosto skvělé. Vzhledem k tomu, že to bylo mé první mistrovství světa, jsem přesně nevěděl, co očekávat. Jsem rád, že předvedl dobrou show,“ usmíval se teprve jednadvacetiletý kladivář, který se stal nejen nejmladším mistrem světa v kladivu, ale i nejmladším medailistou v historii.

O tom, že triumf rodáka z Nanaima v Britské Kolumbii je docela nečekaný, svědčí i fakt, že teprve letos na delší dobu opustil americký kontinent a vydal se závodit do Evropy. Katzberg startoval na Diamantových ligách a dalších mítincích a jako neznámý „vetřelec“ sbíral pódiová umístění. Vyhrál v Schönebecku a Paříži.

Poprvé přehodil osmdesátku

V červenci se vrátil domů a v Langley se stal poprvé kanadským mistrem. V Budapešti ohromil soupeře, ale i sebe. Vyhrál kvalifikaci a poprvé překonal osmdesátimetrovou hranici (81,18). Ve finále pak osmdesátku zdolal čtyřikrát. Nejdál se dostal v páté sérii 81,25, čímž se posunul do čela a podruhé ve dvou dnech změnil rekord své vlasti.

Soupeři byli „drzým“ mládencem, který loni skončil druhý na Hrách Commonwealthu v Birmingahamu, poněkud zaskočeni. „Kanaďan měl dobrý den a bylo vidět, že je dobře připravený. Takže si vítězství zasloužil,“ prohlásil stříbrný Wojciech Nowicki.

Katzberg není jen novým jménem na kladivářském nebi, ale z galerie osvalených siláků poněkud vybočuje. Ne že by mu scházela potřebná kila, ale díky vizáži s knírem a dlouhými vlasy by se klidně zapadl do sestavy někdejší východoněmecké rockové skupiny Puhdys.

Kladivem házela i starší sestra

Kladivo má v rodině Katzbergů tradici. Věnovala se mu i starší sestra Jessica. „Na střední škole kladivem házela, a tak jsem s ním začal taky. Nejdřív mě vedl táta, pak si mě vzal pod křídla Dylan Armstrong,“ řekl.

Ten získal pro Kanadu na olympijských hrách v Pekingu 2008 bronz ve vrhu koulí a další medaile na šampionátech. Házel ale i kladivem, takže svému svěřenci uměl dobře radit. Spolupracoval i s Ukrajincem Anatolijem Bondarčukem, olympijským vítězem z Mnichova 1972.

„Jsou pro mě úžasnými rádci. Sdílejí tolik znalostí. Skvěle mě připravili na šampionát a vyšlo to. Kouč, mi řekl, abych to ve finále od začátku pálil,“ pochvaloval si Katzberg. „Jsem na kladivo docela mladý, ale cítím se dobře. Je to úžasné,“ dodal závodník, který může znovu překvapit i na OH v Paříži.