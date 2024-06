/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Zkušení harcovníci i úplní zelenáči se představí českých dresech na atletickém mistrovství Evropy v Římě. V italské metropoli bude ve dnech 7.-12. června bojovat historicky druhá nejpočetnější česká výprava. Čítá 53 jmen a má tedy jen o dva závodníky méně, než měla předloňská rekordní sestava v Mnichově.

První závody se ve věčném městě rozeběhnou v pátek, přičemž se atleti dají rozdělit do dvou skupin - pro některé půjde o vrchol sezony, jiní si otestují připravenost před letním olympijským vrcholem.

„Rozhodli jsme se dát příležitost mladým, kteří představují budoucnost české atletiky. Byl bych rád, kdyby si v evropské konkurenci vylepšili osobní rekordy,“ vyprávěl o nadcházejících bojích šéftrenér ČAS Pavel Sluka.

„Mistrovství Evropy je relativně daleko od olympijských her, takže startovní listiny jsou nabité. Úspěchem bude každý postup do finále,“ pokračoval. „Doufám, že to jednou cinkne. Pokud by se podařilo vybojovat dvě medaile, byl bych spokojený.“

Víc závodníků než v Římě bylo na minulém mistrovství Evropy v Mnichově. „Rozhodli jsme se, že kdo splní podmínky (limit nebo ranking-pozn. red.) Evropské atletiky, pojede,“ vysvětlil Sluka. „Jsem rád, že je ve výpravě nějakých 15 mladých atletů, z toho tři junioři, na něž jsem obzvlášť zvědavý.“

Tým bude spoléhat na oštěpařského vicemistra Evropy Jakuba Vadlejcha. Po zranění je připravený závodit bronzový koulař Tomáš Staněk, pro nějž bude prvním krokem páteční kvalifikace. Třetí medailistka z ME 2022 Barbora Špotáková v bavorské metropoli ukončila kariéru.

V potaz je možné brát i loňské MS v Budapešti, kde skončil Vadlejch třetí, ale porazili ho jen asijští oštěpaři. Na bronz od Dunaje by v mixu mohla navázat nově sestavená čtveřice Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Matěj Krsek a Vít Müller. Zatímco oštěpem bude římský program končit, ve smíšené štafetě na 4x400 metrů se budou medaile rozdávat hned první večer.

S ambicemi přijeli i tyčkařka Amálie Švábíková, výškař Jan Štefela, Nikoleta Jíchová a Vít Müller v bězích na 400 metrů překážek, čtvrtkaři Matěj Krsek a Lurdes Gloria Manuel, dálkaři Radek Juška a Petr Meindlschmid či mílařka Kristiina Sasínek Mäki. Staronovou účastnicí ME je výškařka Michaela Hrubá. Na šampionát se vrací po šesti letech.

V Berlíně šestým místem vylepšila dvanáctou příčku z premiéry v Amsterdamu v roce 2016. „V Římě bude na finále potřeba opět skočit kolem 190 centimetrů,“ vyprávěla skokanka, která díky spolupráci spolupráci s Milanem Kovářem, rozbila některé stereotypy. „Zrychlila jsem a s Jardou Bábou jsme zapracovali na technice,“ prozradila.

Češi to však nebudou mít špičkovým Evropanům vůbec snadné. A to nejen proti takovým osobnostem jako jsou švédský tyčkař Armand Duplantis, norské hvězdy Jakob Ingebrigtsen a Karsten Warholm, miláčci domácích tifosi Leonardo Fabri, Zane Weir, Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, litevský diskař Mykolas Alekna, nebo Femke Bolová, fenomenální nizozemská běžkyně na 400 metrů překážek. Ty budou zářit i na OH v Paříži.

Závodit se bude na obrovském Olympijském stadionu, kde legendární oštěpařka Dana Zátopková vybojovala v roce 1960 olympijské stříbro. Češi mají na co navazovat.