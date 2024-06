/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Atletické mistrovství Evropy v Římě právě začíná. Pořadatelé v areálu Foro Italico vše nachystali a šampionát má i svou oficiální píseň. Ve skladbě Illuminate, kterou napsala a nazpívala anglická instrumentalistka Grace Daviesová, se zpívá o síle, vášni, emocích a lásce ke sportu.

Atletický šampionát může začít. Olympijský stadion je připravený | Foto: Deník/Milan Novotný

„Doufám, že jsme vytvořili něco, co bude na stadionu inspirovat všechny sportovce a zaujme je příběh, který hovoří v dobrém i špatném o životních zkušenostech,“ prozradila sedmadvacetiletá zpěvačka a skladatelka, která se v roce 2017 umístila na druhém místě v britské verzi X Factoru.

Oficiální píseň atletického ME:

Na Olympijském stadionu zase baví sportovce i diváky maskot Ludo. Vždy se usmívá a připomíná historii věčného města. Jeho jméno, které vzniklo na motivy tradice starověkého Říma, vybrali ze čtyř možností atletičtí nadšenci z celé Evropy.

Maskot LudoZdroj: european-athletics.comLudi byly ve skutečnosti veřejné hry organizované v Římské říši k pobavení lidí a byly zahrnuty mezi svátky v kalendáři starověkého Říma. Ludi Magni byly zasvěceny Jupiteru a termín ludus znamená hru a zábavu. A tu představuje i maskot Ludo.

Pro elitní atlety budou vrcholem olympijské hry v Paříži, ale ME většinou nevynechávají. Česká výprava bude spoléhat na oštěpařského vicemistra Evropy Jakuba Vadlejcha. Po zranění je připravený závodit bronzový koulař Tomáš Staněk.

Konfrontace s Evropou. Medailovou nadějí je Vadlejch, mladí atleti se budou učit

„Mistrovství Evropy je relativně daleko od olympijských her, takže startovní listiny jsou nabité. Úspěchem bude každý postup do finále,“ avizoval šéftrenér ČAS Pavel Sluka. „Doufám, že to jednou cinkne. Pokud by se podařilo vybojovat dvě medaile, byl bych spokojený.“