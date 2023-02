Na vině je přechozená viróza

„Přechodil jsem virózu a jak jsem při tom trénoval, tak mě to sejmulo. Jednalo se o akutní selhání ledvin, měl jsem špatné testy a asi týden jsem nemohl na trénink ani pomyslet,“ líčil trojnásobný halový mistr světa a držitel stejného počtu evropských titulů pod střechou.

Jednatřicetiletý sprinter sice už zase mohl začít s přípravou, ale závodit bude až v letní sezoně. „Do Ostravy nejspíš nepřijedu ani jako divák. Je to dlouhá cesta a raději zůstanu doma s rodinou. Na závody se budu dívat v televizi,“ zmínil odchovanec havířovské atletiky a český rekordman v bězích na 200 a 400 metrů.

Jeho devětadvacetiletý parťák Patrik Šorm je na tom o poznání hůř. Kvůli bolestivé ostruze v levé patě nemůže od prosince trénovat a zlepšení je v nedohlednu.

„Objevilo se to zničehonic. Na soustředění v Jihoafrické republice jsem ráno dokončil jednu fázi a odpoledne začal trochu pajdat. Pak už se to jen zhoršovalo. Halovou sezonu jsem vůbec nezačal, běžecký trénink nevydržím,“ krčil rameny.

Jako by patou šlápl na hřebík

Snaží se nohu léčit, ale ke zlepšení to zatím nevede. „Doktoři mi patu několikrát opíchli, byl jsem na rázové vlně, zkoušel se laser a chodím na magnety. K tomu mám předepsaná různá cvičení na uvolňování. Prý by mohlo zabrat rentgenové ozáření, ale to není pro mladší lidi vhodné…“

Vyhlídky tak nejsou moc růžové. „Ideální by prý bylo v klidu ležet, ale třeba na procedury se musím nějak dostat. Přesto věřím, že se z toho dostanu a budu moct pokračovat v kariéře,“ přeje si atlet, který tak v Ostravě nebude obhajovat loňský halový titul.

„Snažím se trénovat v posilovně, chodím na rotoped, ale na běh nemůžu ani pomyslet. To zabolí jako bych patou šlápl na hřebík. Zkraje mi dělala problémy i chůze. To už odeznělo, ale třeba stoupnout si na špičku, nebo jen lehce popoběhnout, tak to okamžitě vystřelí.“