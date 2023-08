/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Dvě bronzové medaile orámovaly vystoupení českých atletů na mistrovství světa. První se hned v úvodu světového šampionátu nečekaně urodila díky smíšené štafetě, druhou pak na jeho konci vydoloval oštěpař Jakub Vadlejch, od nějž se cenný kov čekal.

Medaile visely v Budapešti hodně vysoko | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

To byly nejsvětlejší okamžiky v podání českých vyslanců v konfrontaci s atletickým výkvětem, v němž vyšla medailově naprázdno bývalá velmoc Německo, Francie zase získala jediný cenný kov v závěrečné štafetě. Svět uhání dopředu a prosazují se Indové nebo Pákistánci.

Největší momenty atletického MS: Třikrát zlatý Lyles či originální žádost o ruku

V akci bylo jednadvacet závodníků. Češi přivezli místo jedné medaile dvě. Vždycky se cenní, když někdo na vrcholné úrovni předvede rekordní výkon.

Česká maxima se podařila vylepšit oběma štafetám (mix a muži), na obou mají podíl Matěj Krsek a Patrik Šorm. Do třetice se povedlo zajít rekordní výkon Tereze Ďurdiakové v chodeckém závodě na 35 kilometrů. V jejím případě se samozřejmě jedná i o osobní rekord.

Čtyři finále jsou úspěchem

V tom ji napodobila Lada Vondrová, která byla oporou bronzové sestavy smíšeného kvarteta. V individuálním závodě pak časem 50,92 postoupila do semifinále, splnila olympijský limit a konečně prolomila hranici 51 vteřin, o což dlouho usilovala.

V tomto ohledu nelze opomenout tyčkařku Amálii Švábíkovou. Ta si výkonem 465 centimetrů z kvalifikace zajistila postup do finále (i když v něm skončila v poli poražených) a vytvořila osobák pod širým nebem.

„Úspěch, jednoznačně. Skvělé mistrovství světa, na něm je hrozně těžké uspět. Je vidět, jak je to globalizované. Dělat finálové umístění je obrovský úspěch a my máme čtyři, takže jsme spokojení,“ vyjádřil se k vystoupení českých atletů reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

Medaile znamená obrovskou motivaci, prohlásil Vadlejch po budapešťském bronzu

Kromě výše jmenovaných zaslouží pochvalu sedmý dálkař světa Radek Juška, který v kvalifikaci předvedl skok dlouhý 810 centimetrů. Postupem do semifinále dvoustovky překvapil i nováček Ondřej Macík, stejně jako další čtvrtkařka Tereza Petržilková a překážkářka Nikoleta Jíchová.

„Vždycky říkám, že každé finálové umístění je úspěch. Je tam malý krůček být a nebýt v něm. Oceňuji, že dvě třetiny mančaftu předvedlo výkony na hranici svých možností. Atleti se dokážou připravit na světovou soutěž,“ chválil Sluka.

Mäki se světová elita vzdálila

Mnohem víc se čekalo od trojice oštěpařek. Jejich podprůměrné kvalifikační vystoupení svádělo k úvahám, jestli vůbec měly do Budapešti jezdit. Koulař Tomáš Staněk moc chtěl do finále, jenže pokus 20,41 nemohl na elitní dvanáctku stačit. Pokud by předvedl výkon na úrovni svého letošního maxima (21,77), mohl z bezprostřední blízkosti sledovat atak Američana Cousera na světový rekord.

Kristiina Mäki v posledních letech namlsala postupy do dalších kol patnáctistovky, ale letos se ukázalo, že světová špička udělala ohromný krok dopředu. Na tento trend však česká středotraťařka nedokázala zareagovat.

Návrat ruských atletů na šampionáty je v nedohlednu. V Budapešti nikomu nechybí

Sluka o negativech nechtěl hovořit. „Je jasné, že všichni neuspějí. Ta třetina, které se tolik nedařilo, je daň týmu na světové soutěži. Snažili se udělat maximum, nepovedlo se to, tak snad z toho udělají závěry pro další akce a zase se posunou,“ prohlásil.

Za rok se bude závodit na OH v Paříži a Budapešť šéftrenéra mírně potěšila. „Avšak olympiáda je zase o něčem jiném. Tréninkové skupiny musí maximálně napnout síly. Budeme chtít podpořit všechny, kteří na olympiádě mohou uspět,“ dodal.

Česká aktiva na MS

Medaile:

Jakub Vadlejch, mix: Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová

Finále:

Radek Juška, Amálie Švábíková

Semifinále:

Ondřej Macík

Nikoleta Jíchová

Tereza Petržilková

Lada Vondrová