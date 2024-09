Čeští atleti přivezli z juniorského mistrovství světa v Limě šest cenných kovů, včetně dvou zlatých medailí. Příslib do budoucna? Nepochybně. Ne každý talentovaný závodník či závodnice ale zvládne nesmírně náročný přechod mezi dospělé profesionály. „Doufám, že je to signál, že se nebude spoléhat jen oštěpaře a že konečně přichází generace, která by časem mohla dorůst na úroveň světové atletiky,“ říká šéftrenér Pavel Sluka.

Všichni skloňují slovo motivace. Ta se mladým českým atletům zvýší díky medailím, které minulý týden vybojovali na juniorském mistrovství světa ve studené Limě. V dalekém Peru je totiž srpen nejchladnějším měsícem roku.

Ovšem Češi teenagerského věku nebrali zimu moc v potaz. Přivezli půltucet medailí, z nichž se dvě třpytily zlatým leskem (čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, desetibojař Tomas Järvinen), dvě měly stříbrný punc (překážkář Michal Rada, koulařka Martina Mazurová) a dvě bronzový (tyčkař Jan Krček, sedmibojařka Adéla Tkáčová).

To je historicky suverénně nejúspěšnější české vystoupení v této kategorii. V medailovém hodnocení obsadilo Česko jako nejlepší evropský stát osmé místo. Pro medailisty, ale i další, kteří tak vysoko nedosáhli, nebo se jim na šampionát nepovedlo kvalifikovat, je skvělá bilance ohromným povzbuzením - ono to jde.

Výpadek v tyči už nepřipustil

Své o tom ví Manuel. „Závodit na takovém šampionátu bylo hodně inspirativní. Důležité pro nás je, aby nás atletika dál bavila. Titul mistryně světa a vlastně celé sezona je obrovskou motivací. Byla za celou mou krátkou kariéru nejvíc povedená,“ zmínila čtvrté místo na ME v Římě a semifinálovou účast na OH v Paříži.

„Někdy se mi může stát, že přijdou slabší chvilky. Třeba se mi nebude chtít na trénink, ale když si vzpomenu, jak mi bylo krásně po závodech v této sezoně, tak mě to určitě nakopne k tomu, abych se zavedla a šla do toho,“ pravila Lu s úsměvem.

Druhé zlato přivezl desetibojař Tomas Järvinen, který v Limě opět prožíval drama v tyči. Ošidná disciplína ho totiž letos už jednou zradila na mistrovství republiky ve Staré Boleslavi. Neskočil základ, ale i přesto mu součet z devíti disciplín stačil na domácí titul.

close info Zdroj: Ivana Roháčková zoom_in Tomas Järvinen

Na nervy si zabrnkal i v Peru. „Hlavně kvůli tomu, že se před mým skokem opravovala rozbitá časomíra. V chladu necelých patnácti stupňů jsem musel asi deset minut čekat a pak shodil první pokus. Potom jsem to naštěstí dal a dál to už klaplo,“ líčil.

Nyní ho čeká přechod do desetiboje s mužským náčiním a vyššími překážkami a rád by se pokusil o nominaci na MS 2025 v Tokiu. „Snem je bojovat o medaile na dospěláckých akcích a kdyby mi to hodně šlo, mohl třeba zaútočit na světový rekord,“ prohlásil odvážně svěřenec trenéra Josefa Karase.

Rada umí závodit na velkých akcích

Koulařce Martině Mazurové se houpala po příletu do vlasti na krku stříbrná placička a netajila se tím, že jí dodala chuť do další práce. „Je moc pěkné, když za tréninkovým zápřahem vidíte výsledek. Prosadit se ve světové konkurenci je totiž hodně těžké. Ale je vidět, že se to dá,“ usmívala olomoucká vrhačka.

„Chci se prosazovat i v dalších letech, i když to už bude mezi dospělými. Přechod bych snad měla zvládnout, protože se čtyřkilovou koulí vrhají i juniorky,“ pokračovala. „V Limě jsem trochu překvapila. Povedlo se nám přesně načasovat formu a byl z toho osobní rekord. Naproti tomu některé soupeřky nepředvedly to, na co mají,“ poznamenala.

Podobně to vidí další držitel stříbrného kovu Michal Rada. „Zjistil jsem si, že když budu dál makat, tak je možné všechno. Zároveň jsem si dokázal, že umím závodit na velkých akcích. Ty jsou důvodem toho, proč trénuju. Myslím, že letošek může být dobrým odrazovým můstkem do budoucnosti,“ prohlásil závodník na čtyřstovce s překážkami, který kromě druhého místa v Limě letos vyhrál dorostenecké mistrovství Evropy.