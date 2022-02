Heleceletová navíc není jedinou Češkou, která si polepší. K bronzové medaili ze stejného závodu by se měla posunout původně čtvrtá Zuzana Hejnová. Helceletové má navíc připadnout bronz ze šampionátu o dva roky později v Curychu, kde Davydovová doběhla třetí.

"Tak to jsem se mezi krmením a úklidem stala mistryní Evropy, to je dobrý," řekla Blesku Helceletová, jež ukončila kariéru v roce 2017 a v současnosti vychovává s manželem desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem tříletou Evelin a půlroční Anastasii.

Jak uvedl server insidethegames.biz s odkazem na ruskou agenturu TASS, výsledky Davydovové z období od 20. června 2012 do 30. června 2015 byly anulovány. Na odchylky zjištěné v hodnotách krevních vzorků z této doby se přišlo analýzou dat získaných ze systému LIMS moskevské antidopingové laboratoře v roce 2019. Nyní třiatřicetiletá Davydovová dostal dvouletý zákaz startů, kariéru ale už ukončila.

Helceletová i Hejnová už mají s dodatečným ziskem medaile zkušenost. Obě byly členkami čtvrtkařské štafety na halovém mistrovství světa v Dauhá v roce 2010, kde spolu s Jitkou Bartoničkovou a Zuzanou Bergrovou doběhly čtvrté. Češky se nejprve posunuly k bronzu kvůli dopingu v jamajském týmu, devět let po závodě byly ze stejného důvodu diskvalifikovány ještě Rusky.

"Jenže my ještě nemáme ani medaile z Dauhá a to už je dvanáct let," upozornila Helceletová na dlouhotrvající proces, který pravidelně dodatečnému předání medailí předchází.