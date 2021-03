Už ve čtvrtek večer nastoupí český rekordman do rozběhu závodu na 1500 metrů, ale svěřenec Antonína Slezáka si z desetihodinové cestovní patálie těžkou hlavu nedělá.

„Moc si to nepřipouštím. Je lepší to neřešit, prostě se to stalo. Je další den, vyspali jsme se a proběhli. Na start jdeme čerství,“ vyprávěl v dějišti šampionátu středotraťař, který v roce 2017 na HME v Bělehradě překvapil bronzovou medailí a před dvěma roky skončil v Glasgowě čtvrtý.

Jasným favoritem patnáctistovky je norský supertalent Jakob Ingebrigtsen, kdo další patří do okruhu favoritů ve vaší disciplíně?

Určitě domácí Marcin Lewandowski. Má skvělý finiš. Hodně bude záležet, jak rychle se poběží. Sezona je hodně vyrovnaná. S časy pod 3:40 je tady spousta běžců.

Nor plánuje běžet i tři kilometry. Může to nějak poznamenat jeho taktiku na 1500 metrů?

Jeho osobák je úplně někde jinde než u všech ostatních. Když poběží v pohodě, bude to na hranici našich osobáků. On je trochu jiný případ… (směje se)

Před čtyřmi roky jste přijel z halové Evropy s bronzovou medailí, posledně to byly nepopulární brambory. Myslíte na další cenný kov?

Důležitý bude rozběh, cílem je postoupit do finále. Je to další závod. Strašně bych ho chtěl běžet, bojovat o přední místa a urvat něco pro sebe. Proto jsem tady.

Právě v dějišti halového ME jste před dvěma týdny časem 3:36,53 minuty zaběhl český rekord. Přidalo vám to na sebevědomí?

Vím, že v nohách to je. Nemusím se bát rychlého tempa, ani závodu na ostrý finiš. Je však třeba si dát pozor a být připravený, protože v závodě se může stát cokoliv.

Nedávno jste se stal otcem syna Kaapa. Má určitá euforie vliv na formu a závodění vůbec?

Nějakou roli to hraje (usmívá se), ale je v tom víc věcí. Především kvalitní trénink a také to, že se mi poslední dva roky vyhýbá zranění. Také k tomu přispívá skutečnost, že se v době covidu nedá tolik závodit, a tak jsme víc trénovali.

Zatím se vám víc dařilo na halových šampionátech. Máte tedy závody pod střechou raději než pod širým nebem?

Dřív to tak bývalo, ale teď se to začíná obracet. Přijde mi, že je v hale pro mě míň místa a musím se tam žďuchat. (usmívá se) Jsem ale rozhodnutý se s tím popasovat.