Moc rychlý úvod. Joglová po nedokončeném maratonu: Nemělo smysl pokračovat

Marcela Joglová i kvůli zdravotním problémům nedokončila maraton v Rotterdamu. Elitní česká vytrvalkyně odstoupila na 28. kilometru, poté co v první polovině závodu přepálila tempo. Joglová odletěla do Nizozemska po desetitýdenním soustředění v Keni, kde se dostala do závodní formy. Jenže necelý týden před startem onemocněla a do poslední chvíle se rozhodovala, zda vůbec do závodu nastoupí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Marcela Joglová skončila 20. na MS v Dauhá | Foto: Iva Roháčková

„Nechci se úplně schovávat za nemoc. Něco mi nejspíš vzala, ale určitě mi nepřidala. Každopádně jsem trošku přestřelila start a kolem půlmaratonu jsem začala zpomalovat,” líčila Joglová, která právě první polovinu závodu zvládla v čase, který by jí o tři vteřiny stačil k vítězství na sobotním mistrovství ČT v půlmaratonu. Problém v příliš ostrém tempu z úvodu viděl i trenér Jan Pernica. „Příčinu nezdaru vidím ve třech faktorech. Prvních pět kilometrů běžela Marcela v tempu 3:26 na kilometr, což bylo mimo plán. V součtu s prodělanou virózou a větrným počasím to vyústilo až k odstoupení ze závodu, což jsme si nepřáli,” hodnotil Pernica. Dlouhá cesta pod pět kruhů. Maratonkyně Joglová byla záchranářkou i barmankou „Vím, co jsem odtrénovala, takže pro mě nemělo moc smysl dál pokračovat a vystřílet veškerou munici. Teď budeme muset s koučem přehodnotit mé další cíle,” pokračovala dvacátá maratonkyně z MS 2019. „Marcela to vyhodnotila správně. Odstoupila ve chvíli, kdy tempo výrazně odpadlo a bylo zřejmé, že cíl (2:28) nesplní. Po odstoupení se můžeme vrátit brzy do tréninkového procesu, přehodnotíme situaci a soustředíme se na cíle, na kterých pracovala v Keni. To je vylepšení osobního rekordu a útok na český,” dodal Pernica.