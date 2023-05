Po pěti týdnech čeká Moiru Stewartová další velký závod v metropoli. V neděli se česká rekordmanka v běhu na 10 000 metrů i půlmaratonu postaví na start maratonu. Právě na této trati by se ráda ukázala na olympijských hrách v Paříži 2024.

Moira Stewartová | Foto: Ivana Roháčková

I proto je pražský maraton, který se běží v rámci mistrovství ČR, pro Moiru Stewartovou důležitý. „Republiku chci vyhrát a získat body do rankingu,” vysvětluje sedmadvacetiletá atletka. „V mé pozici jsou mistráky nejlépe hodnocenými závody. I kdybych zaběhla nějaký major okolo patnáctého místa, tak dostanu míň bodů, než za titul.”

Účastnice loňského ME v Mnichově už jedno maratonské zlato z Prahy má, a to z roku 2021, kdy si zaběhla dosud platný osobní rekord 2:29:28. Svěřenkyně Václava Janouška se na přelomu roku potýkala s bolavými achilovkami, což zapříčinilo jisté tréninkové manko, které musela na jaře dohánět.

Závěrečná příprava nebyla ideální

Aktuální motivací je pro dceru skotského otce a české matky kvalifikace na srpnové mistrovství světa v Budapešti. Potvrzovací výkon Českého atletického svazu je 2:31:00. Ostrý limit na globální atletický vrchol v maďarské metropoli je nastavený na 2:28:00.

A jak probíhala závěrečná příprava, kterou si zkraje dubna vylepšila půlmaratonem v Praze? „Upřímně nebyla ideální. Sice se mi poslední tři týdny běhá líp, cítím se odpočatě, ale během posledních měsíců jsem měla i spousty výpadků. Chybí mi objem,” přiznává.

„Půlmaraton mi nesedl, měla jsem po něm energetický deficit, takže jsem musela na týden zvolnit a chodila jsem jen klusat. Na druhou stranu jsem si odpočinula a další týdny to šlo. Uvidíme, co z toho dokážu vyždímat,” pokračuje.

Do karet by mělo hrát počasí

Nebrání se ani myšlence atakovat český rekord 2:26:31, který díky výkonu na ME 2018 v Berlíně drží tehdy bronzová Eva Vrabcová Nývltová. Ta po skončení kariéry pracuje právě v projektu pořádající agentury RunCzech a podílí se na přípravě zájemců o maraton.

Stewartové by do karet mělo hrát počasí. Podle předpovědi má být asi 14 stupňů. „To je taková hrana, kdy se ještě běží dobře. Nemělo by ani svítit sluníčko, což je taky velké plus, protože přidává na teplotě a vysává energii. A neměl by fičet strašný vítr jako při půlmaratonu,” těší běžkyni Spartaku Praha 4.

A s jakým cílem půjde na start? „Věřím, že se mi první půlka poběží dobře. Uvidíme, jak to bude vypadat ve druhé části… Pokud by se mi maraton nepovedl, tak se z toho nehodlám sesypat. Vím, že mám ještě další pokusy.”

Homoláč nebo Pavlišta?



Mezi muži slibuje dramatickou bitvu střet Jiřího Homoláče a Víta Pavlišty. Prvně jmenovaný je úřadujícím mistrem ČR, který získal i v letech 2018 a 2013. Nejlepší maraton předvedl před čtyřmi lety v Berlíně (2:14:35) a v neděli by si jistě rád doběhl pro čtvrtý titul.

Trojnásobný šampion Pavlišta patří s časem 2:15:35 (Valencie 2020) k jeho velkým vyzyvatelům. O slovo se jistě přihlásí i Petr Pechek, jenž je s dvanácti cennými kovy historicky nejúspěšnějším závodníkem maratonského mistrovství ČR.

Trio loňských medailistů doplňuje Ondřej Fejfar, jenž před rokem při tomto mistrovství získal první medaili. Zajímavé bude sledovat Vladimíra Marčíka. Čeká ho maratonská premiéra a letos si na poloviční distanci vytvořil osobní rekord, když v Berlíně zaběhl nejlepší letošní český výkon 1:05:03.