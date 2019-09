Ve třetím semifinále doběhl sedmý a časem 49,97 pokořil letos už popáté padesátisekundovou hranici. Z 24 semifinalistů měl letos třiadvacátý čas, ale sobotním výsledkem se zařadil na 18. příčku na světě.



„Proti rozběhu jsem udělal míň chyb, takže jsem spokojený. Ale na čtvrtce s ploty se počítá každá chyba, každá stojí desetiny. Mně se to bohužel stalo už na třetí překážce, čímž jsem se určitě připravil o nějaké místo,“ pokyvoval Müller hlavou.

Přiznal, že na něho dolehla určitá nervozita. „Když se běží po boku takových es, jako jsou Samba a Benjamin, tak to prostě přijde. Pro mě je to super zážitek. Já je vlastně obdivuju. Jsou to kluci podobně staří jako já a jsou na hraně světového rekordu. Pro mě je to obrovská čest běžet s nimi,“ pokračoval závodník Sokola Hradec Králové.

Za největší hvězdu a kandidáta na světový rekord však považuje Nora Karstena Warholma, který zaběhl ze všech semifinalistů nejrychlejší čas 48,28. „Sezonu má výborně našlápnutou, podle mě bude mistrem světa,“ tipnul si svěřenec trenéra Jiřího Kmínka.



„Představuje něco, co Evropa ještě neměla. Je to element, který nezná hranice. Má nastoupit i na hladkou čtvrtku. Je neskutečné eso a taky blázen,“ vykládal Müller o jedné z největších hvězd současné atletiky. „Přitom je to strašně fajn kluk. Dá se s ním bavit, vždycky pozdraví a popřeje hodně štěstí. Fakt borec.“



Co se týká své vlastní budoucnosti, chce se příští rok zaměřit na ME v Paříži. „Tokijská olympiáda je taky na dosah, ale ještě budu muset na sobě trochu zapracovat,“ usmíval se třiadvacetiletý atlet, který by měl v Dauhá běžet i čtvrtkařskou štafetu.

Smíšená štafeta do finále nepostoupila

Očekávané se stalo skutkem. Při světové premiéře smíšené štafety na 4x400 se česká sestava Jan Tesař, Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Patrik Šorm neprosadila. Časem 3:18,01 skočila ve svém běhu poslední a v souhrnu porazila jen Japonce. Čtvrtkaři si aspoň dobře zazávodili a smíšený závod je pobavil.

„Je to oživení,“ hlásil Tesař. „A hlavně jiná parta. Vždycky když se objeví ženský element, je to pikantnější a zábavnější,“ přemítal čtvrtkař ze Staré Boleslavi. S jeho názorem víceméně souhlasila Vondrová. „Myslím, že pro nás všechny je to lepší i tím, že se v mixu můžeme líp prosadit,“ poznamenala závodnice Hvězdy Pardubice.



Nepříjemný okamžik zažila Petržilková, která běžela proti hvězdné Bahrajnce Násirové. „Hlavně jsme měly kolizi. Málem jsem spadla. Polekala jsem se, ale pak se kolem mě prohnala,“ líčila plzeňská atletka.

V případě lepšího výsledku, mohlo české kvarteto pomýšlet na olympiádu. „Finále jsme měli v plánu. Stačilo překonat náš nejlepší čas 3:17,23. S tím by se dalo dostat do desítky. Určitě o to budeme dál usilovat. Zbraně neskládáme, ale bude to těžké,“ říkal člen pražské Dukly.



V rozběhu českých čtvrtkařů padl světový rekord. Postarali se o něj díky času 3:12,42 Američané Tyrell Richard, Jessica Beardová, Jasmine Blockerová a Ogi Igbokwe. Dá se však očekávat, že se jim podobný kousek povede v neděli večer ve finále.