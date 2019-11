V konkurenci dalších devíti kuželkářek startovala závodnice, která trénuje v pražském Sportovním clubu Jedličkova ústavu, jako třetí v pořadí. A hned druhým pokusem překonala o 34 centimetrů svůj osobní rekord z mezinárodních závodů, který do té doby podle oficiálního zápisu byl 16,99 m.

Sedmnáctimetrovou hranici pokořila znovu ještě třetím soutěžním pokusem, jejím nejdelším hodem ale zůstal ten z úvodu závodu. Do té doby vedoucí Němce Wichmannové tak oplatila porážku z loňského evropského šampionátu v Berlíně, kde brala závodnice našich západních sousedů stříbro a česká reprezentantka skončila na bronzové pozici.

V celkovém pořadí stačil výkon 17,33 Muzikové v Dubaji na šesté místo. Zvítězila Tunisanka Ibrahmiová, která své náčiní poslala na metu 24,45. Druhá Alžířanka Gasmiová zaznamenala přesně o metr méně, dvacetimetrovou hranici přehodila ještě mistryně Evropy Moskalenková z Ukrajiny (21,58).

Mistrovství světa v para atletice



Ženy - hod kuželkou, kategorie F32:



1. Maroua Ibrahmiová (Tun.) 24,45 metru; 2. Mounia Gasmiová (Alž.) 23,45; 3. Anastasia Moskalenková (Ukr.) 21,58… 6. Anna Muziková (ČR) 17,33

V závodě mužů se představil i klubový kolega Muzikové František Serbus. Jeho výkon a výsledek bohužel poznamenaly technické potíže. „Bohužel mi to nevyšlo, jelikož mi neprošly kuželky o jeden gram. Je to hořká zkušenost, ale je to sport, který je nevyzpytatelný,“ posteskl si český reprezentant na sociálních sítích.

I přes to, že neměl možnost absolvovat závod se svými kuželkami, dokázal Serbus hodit 28,71 m, což mu stačilo na šestou příčku. Závod ovládli kuželkáři z Alžírska, zlatou medaili získal za 33,89 Bahlaz, o třicet pět centimetrů méně předvedl Ferhah. Nejlepším Evropanem byl celkově třetí Polák Sochal (31,90).

Muži - hod kuželkou, kategorie F32:



1. Lahouari Bahlaz 33,89 metru; 2. Walid Ferhah (oba Alž.) 33,54; 3. Maciej Sochal (Pol.) 31,90… 6. František Serbus (ČR) 28,71