Jak se vám žije jako stříbrnému medailistovi z Tokia?

Skvěle. Je to vyplnění snu malého kluka… Hrozně si toho vážím.

V Japonsku před vámi a kolegou Vítězslavem Veselým slavil triumf Ind Neeraj Chopra. Bylo to pro vás překvapení?

Ani ne. Už několik let předvádí výborné výkony. Stal se juniorským mistrem světa a sbíral úspěchy na asijských šampionátech. Je to hodný a příjemný kluk, ale při tom je doma za největší sportovní hvězdu. A tou byl už před olympiádou.

Po návratu z Japonska jste poměrně brzo závodil, oslavy se nekonaly?

Nic bujarého neproběhlo a možná ani nic nebude. Jsem typ sportovce, který slaví spíš někde uvnitř… Něco později nejspíš spácháme, ale zatím jsou závody, a tak jedu na sto procent. To znamená, že do devátého září, kdy se v Curychu koná diamantové finále, se budu soustředit na atletiku.

Máte za sebou mítinky DL v Lausanne a Paříži, ale už před tím jste se představil doma…

Závodil jsem v Ústí nad Orlicí. Pořadatelé sehnali výbornou konkurenci. Byl tam Víťa Veselý a úřadující mistr světa Peters z Grenady. Byl to moc pěkný závod, přišlo se na nás podívat dost fanoušků, což bylo proti Tokiu hrozně příjemný. Tleskali při každém pokusu, už jsem si takové atmosféře skoro odvyknul. (směje se) Byla to vlastně povedená oslava s českými diváky.

Minulý týden jste už závodil s nejtěžší konkurencí. Nevadilo vám, že byla mezi mítinky pauza jen jeden den?

Závody dělilo pouhých čtyřiačtyřicet hodin, ale i když jsme museli cestovat, docela se mi to povedlo. Takhle krátce za sebou jsem pětaosmdesát metrů asi nikdy nepřehodil. V sobotu se mi bohužel v Paříži ozvalo tříslo, a tak jsem to raději nedoházel. V hlavě jsem měl už curyšské finále, zdravý potřebuju být hlavně tam. Pošetřil jsem tak nějaké síly a hlavně to tříslo.

Jak bude před cestou do Curychu vypadat váš trénink?

Pořádně musím zjistit, v jakém stavu se bolístka nachází a podle toho se odvine příprava. Udělám všechno proto, aby tříslo bylo v co nejlepší kondici. Hodit si zkusím až za pár dní a jen lehounce.

Diamantovou ligu jste už vyhrál v letech 2016 a 2017. Neříkáte si do třetice všeho dobrého?

Bylo by to nádherný, ale myslím, že proti bude minimálně pět lidí. (směje se) Výher si hrozně cením. Do té první jsem nic pořádného nevyhrál a neměl ani žádnou velkou medaili.

Být nejlepším oštěpařem celé sezony má svou váhu. Jak na triumfy vzpomínáte?

O celkovém prvenství se rozhodovalo pokaždé až ve finále. Poprvé šlo ještě o součet bodů z celého seriálu. Další rok už se změnila pravidla a vítěz vykrystalizoval až podle výsledku v posledním závodě při curyšském Weltklasse.

V čem je specifické pravidlo DL, že do finálové série o prvenství postoupí jen tři nejlepší a vítěz bere všechno?

Je to paradox. Prvním pokusem mohu hodit světový rekord, ale skončím až třetí. Atleticky to vůbec nedává smysl… Na druhou stranu při trojčlenném finále nastane na stadionu speciální chvíle. Víceméně se zastaví všechny disciplíny, a souboj o výhru sledují všichni diváci. Přesto nejsem zastáncem tohoto modelu.