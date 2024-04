Tahle litevská rodinka si hod diskem docela slušně podmanila. Začal to zkraje nového tisíciletí Virgilijus Alekna, dvojnásobný olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa i mistr Evropy. Dvoukilové náčiní poslal do vzdálenosti 73,88 metru a za světovým rekordem vrhače NDR Jürgena Schulta z roku 1986 zaostal o 20 centimetrů.

Litevský diskař Mykolas Alekna překonal nejstarší mužský atletický světový rekord | Foto: Profimedia

V tomto ohledu ho předčil teprve jednadvacetiletý synek Mykolas Alekna. Na nedělním mítinku Oklahoma Throws Series v americké Ramoně hodil jednadvacetiletý úřadující mistr Evropy 74,35 metru a nejstarší mužské světové maximum pokořil o 27 cm.

„Co jsem zahlédl krátký šot v televizi, tak to musel být v Oklahomě pěkný fičák. Pěkně mu to fouklo zepředu zprava,“ okomentoval výhodnou povětrnostní situaci český vládce klasické disciplíny Imrich Bugár, který svůj rekord 71,26 metru hodil v San Jose v roce 1985.

V příznivých podmínkách zaznamenal Litevec obdivuhodnou sérii. Všechny pokusy letěly za magickou sedmdesátku - 72,21, 70,32, 72,89, 70,51, 74,35, 70,50. Nejlepší výkony se dají hodit prakticky jen „na vítr“. Ne náhodou v Ramoně o den dřív poslala Kubánka Yaime Perezová kilový disk na metu 73,09 metru, což je nejdelší ženský výkon od roku od roku 1989.

Dvanáctý diskař na světě

„Mykolas má parádní formu a povedlo se mu překovat taťku,“ pokračoval Bugár, který je v historických tabulkách dvanáctým diskařem na světě. „Na překonání svěťáku byl popravdě největším adeptem. Suverén předchozích sezon Slovinec Kristjan Čeh se v technice trochu zastavil, naopak mladému Aleknovi to vychází. Když to správně trefí do větru, tak mu to letí hodně daleko,“ konstatoval.

Bugár si před lety také liboval na větrných mítincích. „Výhodou tamějších větrů je to, že se nejedná o poryvy, ale fouká rovnoměrně, plynule a pravidelně. To udělá hodně. V Ramoně jsem nikdy nestartoval, ale bude to podobné místům, kde jsem házel. Chce to dobrý kruh, příznivý vítr a disk letí daleko,“ vzpomínal první mistr světa z Helsinek.

„Ale ono to tenkrát v Neubrandenburgu také muselo pořádně foukat,“ vzpomněl na Schultův výkon, který vydržel neskutečných 37 let a téměř 10 měsíců. „Šlo spíš o náhodný výkon způsobený využitím dobrých podmínek a správně trefeného hodu. Sedmdesátku na požádání neházel, povedlo se mu to asi třikrát v životě. Kdežto Mykolas Alekna ji teď předvedl šestkrát v jednom závodě.“

Kopie dvoumetrového táty

Imrich Bugár je zvědavý, jak se bude jeho sezona dál vyvíjet. „Je půlka dubna. Ohromné metry naházel strašně brzo na jaře. Jeho cílem přitom určitě nebyl světový rekord, ale letos každý směřuje své úsilí k olympijským hrám v Paříži,“ přemítal.

Podle něj je Mykolas kopií dvoumetrového táty. „Možná je o nějaký centimetr nižší a není taková hora svalů, ale má dlouhé ruce, tedy rozpětí křídel, jak my diskaři říkáme, a této přednosti dokáže dobře využít,“ vykládal Bugár s tím, že je velkým příslibem pro budoucnost.

Z litevské rodiny se nyní rekrutují dva ze tří nejlepších diskařů historie, přičemž Virgilijus je nyní s výkonem z roku 2000 na historicky třetím místě všech dob. A to nemusí být ze strany dynastie Aleknů všechno. Disku se totiž věnuje i jeho starší syn Martynas