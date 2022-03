Startoval jste jen na čtyřech mítincích, přičemž nejlepší výkon 21,18 metru máte z prvního závodu v Jablonci. Co vás na odhodové ruce vlastně trápilo?

Před druhým startem jsem si podvrtnul loket a dál závodil. Jenže ruka bolela a situace se nevyvíjela dobrým směrem. Vyšetření ukázalo, že mám natržený pažní sval brachialis, díky němuž ohýbáme loket. Asi to tam někde tlačilo na nerv a ten způsoboval bolest.

Mäki oddělil od malého syna covid. Na šampionátu chce útočit na finále

Člověk kolikrát ani neví, jaké má svaly, že?

Bylo to hodně neočekávané. Po mítinku Czech Indoor Gala jsem už nebyl schopný kouli odhodit. Pak jsem na měsíc přestal a měl klid. Bylo to horší, než to původně vypadalo. V krátké halové sezoně to člověku nepřidá. Mohu ale přiznat, že větší důraz kladu až na léto.

Jak to s vámi vypadá pár dní před startem v bělehradské Stark Aréně?

Několikrát jsem byl na opichu, chodil jsem na léčebné procedury a podařilo se to zahojit. Teď mám za sebou asi čtyři tréninky a je fajn, že už mohu házet naplno. Ruku si ale pro jistotu stále tejpuju.

„Z“ jako Zátopek? Smůla. Pořadatel musel kvůli ruským tankům měnit plakáty

Co se dá od vašeho vystoupení na šampionátu očekávat?

V Bělehradu se bude házet v sobotu večer rovnou finále. Má nás být ale devatenáct, a tak se první tři pokusy – než se počet zredukuje na nejlepších osm – hodně protáhnou. Připravuju se na to psychicky, v hlavě mám nastavený postup do užšího finále. To je hlavní cíl, s kterým tam jedu. Když se probojuju do osmičky, uvidí se, na co to pak bude.

Koho v bojích o medaile očekáváte?

Má přijet světová jednička Ryan Crouser a další Američan Josh Awotunde, Brazilec Darlán Romani, Novozélanďan Tomas Walsh, daleko naházeli Italové a Poláci. O kvalitu rozhodně nouze nebude.

Z bobů přeskočil na dráhu. Záleský chce zůstat obojživelníkem dva roky

Mohl byste mít podobně jako před rokem na HME připravené nějaké příjemné překvapení?

(směje se) Bylo by to fajn… Tréninkový výpadek se ale na mém výkonu asi podepíše. Nicméně poslední tréninky mě trochu nabyly optimismem. Myslím, že se na finále mohu těšit.