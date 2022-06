Králem mítinku se stal oštěpař Jakub Vadlejch. Domácí závod vyhrál popáté a navíc přidal parádní výkon 85,50 metru, přičemž všech pět jeho platných pokusů doletělo za osmdesátku, zatímco nikdo z rivalů tuto hranic nepřekonal.

„Pětaosmdesát metrů v protivětru je výborných. Našel jsem i něco na technice, a když to zlepšíme, mohu se posunout. Trenér je perfecionalista, asi nebyl spokojený… Ne žertuju, určitě je za pětaosmdesát rád. Na druhou stranu máme na čem pracovat,“ zmínil kouče Jana Železného.

Na stadionu byla jeho v dubnu narozená dcera Emma. „Bylo to moc příjemný, ale ještě je malinký mimčo, takže mi fandit nemohla,“ usmíval závodník Dukly. „Hlavně se mi dobře závodí na domácím stadionu. Chodím sem už sedmnáct let a pětkrát za sebou jsem tu neprohrál. To je myslím skvělá statistika, doufám, že v tomu budu pokračovat.“

Výborný čas

Výborně zahájil sezonu Petr Svoboda v závodě na 110 metrů překážek. Atlet pražského Olympu potvrdil, že se mu na Julisce daří, což potvrdil vítězstvím a výborným časem 13,47. „Je to nádherný, běžet takhle rychle v prvním závodě. Vylepšil jsem si rankingové místo pro šampionát v Eugene,“ vykládal český rekordman.

„Jsem nadšený, ale je to ještě nevyběhaný. V rozcvičování jsem se bál, měl jsem pocit, že nenaběhnu první překážku. Nejely mi kotníky, byl jsem tuhý,“ líčil sedmatřicetiletý matador. „Tělo se mi špatně ovládá, proto jsem překvapený z času a z toho, že jsem utekl brutálně dobrým klukům. Závodí se mi tu skvěle,“ culil se.

To samé potvrzuje jeho oddílový kolega Radek Juška, který skočil do dálky 801 centimetr. „Vyhrál jsem tu asi počtvrté a potřetí skočil přes osm metrů. Každý výkon přes tuto hranici se počítá,“ sdělil skokan.

Zajímavá cena

Podobně jako před dvěma lety ovládla Memoriál Dany Zátopkové duklačka Nikola Ogrodníková, když oštěp poslala do vzdálenosti 62,65 metru. „Ono to vypadá, že to při závodech házím, jako do kýble,“ zmínila fakt, že se její výkony ustálily na podobné úrovni.

„Dneska to pro mě bylo náročnější v tom, že ostatní pokusy byly nevyrovnané. Docela jsem se tím prala. Trenér na mě křičel, že se na oštěp musím víc naštvat,“ přiznala svěřenkyně Jana Železného, která si jako cenu odnesla třídecimetrový oštěpek zapíchnutý do dřevěné podložky.

„Je to moc hezký, jsem překvapená, jakou jsem dostala pěknou cenu. Prý je to vyrobené z paličky na bubny. Jedna překážkářka si se mnou chtěla cenu vyměnit,“ usmívala se atletka Dukly.

Zaujaly i další výkony. Francouzský tyčkař Thibaut Collet zazářil skokem 582 centimetrů. Vít Müller doběhl na trati 400 metrů překážek druhý a opět prolomil hranici padesáti sekund (49,63).