„Šampionát beru jako každý jiný závod. Těším se, že si po posledních závodech spravím chuť,“ pokyvoval hlavou Kuf. Ono se ale dá z Bathu kvalifikovat na olympiádu. „To je příjemný bonus. Určitě ho ale nebudu mít

v hlavě jako prioritu. Výkonnost budu muset stejně prokazovat i během příští sezony,“ povídal osmadvacetiletý pětibojař. „Ale bylo by fajn navázat na minulé zlato,“ usmíval se.

K jistotě Tokia 2020 mu stačí skončit v redukovaném pořadí do osmého místa. Na první pohled se to může jevit jako poměrně snadný cíl, člen Dukly patří navíc do širšího okruhu favoritů.

Jenže: před pár týdny ho potrápilo zdraví. Při aklimatizačním pobytu v dějišti her byl ve finále Světového poháru fyzicky na dně.

„Do Japonska jsem neodjel zdravý. Dostal jsem nějakou angínu, pak mi to spadlo na průdušky. Kašlal jsem a řešili jsme, jestli má cenu se do takové dálky vůbec vypravit,“ vykládal Kuf. Jednou z možností bylo nasadit antibiotika a zůstat doma. „Nakonec jsme se domluvili, že to zkusíme alternativně,“ líčil.

Nevyrovnal se s aklimatizací

Zdálo se, že by takové řešení mohlo klapnout. Pár dní před závodem měl čas na doléčení. Pak se ovšem ukázalo, že organismus dostal příliš zabrat. Kuf se nedokázal vyrovnat s aklimatizací na sedmihodinový časový posun. Spíš bojoval s onemocněním.

„Před závodem jsem už byl sice relativně zdravý, jenže jsem zůstal v evropském časovém pásmu. Tréninkové ukazatele se postupně zhoršovaly, a když jsme šli na start, chtělo se mi spát,“ popisoval.

Při šermu krize vyvrcholila. „Byl jsem úplně poslední, dal jsem asi šest zásahů.“ Jediným důvodem, proč neodstoupil, byla možnost vyzkoušet si parkur (ten bývá na olympiádách specifický). Před ním ještě musel plavat a už se mohl svézt na japonském koni.

„Dostal jsem jednoho z nejlepších a relativně jsme si rozuměli. Mít takového na olympiádě, nestěžoval bych si,“ prohlásil závodník, který v Riu zažil rodeo, když ho neposlušný koník dvakrát vyhodil ze sedla.

Teď ho ale čeká mistrovství Evropy. „Z útlumu jsem se vymanil, a tak by závod v Bathu snad mohl stát za to,“ přemítal. „Cítím se v pohodě, i když výpadek byl velký. Tréninky ale naznačují, že bych měl mít formu,“ dodal Kuf.

Zítra ho čeká semifinále a v případě postupu nedělní boj o medaile.