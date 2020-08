Výjimku vedení Ministerstva obrany učinilo až po masívní podpoře Priščáka ze strany nejlepších sportovců Dukly. Svůj mandát měl pak dokončit olympijskými hrami 2020 v Tokiu. Ty však byly kvůli pandemii koronaviru přeloženy na rok 2021. Logické prodloužení Priščákovy mise o dvanáct měsíců však už nebylo ministerstvem akceptováno.

To vypsalo výběrového řízení, do nějž se mohou do 23 srpna se přihlásit zájemci. Jenže podle kuloárních informací v něm není nikdo, kdo by jako sportovec prošel Duklou, znal závodníky, rozuměl jejich problémům a uměl jim naslouchat. Nový člověk bude muset navíc bez dřívějších zkušeností převzít celou agendu ASC, což nebude vůbec snadné.

Panují proto obavy, že v řízení centra může nastat chaos. Při tom by stačila maličkost: nechat dosavadního ředitele ještě nějaký čas v Dukle, aby svého nástupce seznámil s chodem střediska a představil ho lidem, kteří kromě Prahy sídlí po celé republice. Opět se tak ozývají slavní sportovci, jimž není lhostejné, do jakých rukou se Armádní sportovní centrum Dukla může dostat.

„Mrzí nás, v jaké atmosféře probíhají poslední týdny pana Priščáka ve funkci. Jde o člověka, pod jehož vedením prošla Dukle velice úspěšným obdobím. Chtěli jsme, aby byl jeho mandát delší, což se částečně povedlo, ale do rozhodnutí nadřízeného orgánu nemáme právo zasahovat,“ prohlásil olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda.

„Snažili jsme se, aby se do výběrového řízení přihlásil nějaký kandidát z Dukly, který by splňoval podmínku, že je vojákem z povolání, ale moc jsme neuspěli. Naším motivem je, aby v čele centra pracoval někdo, kdo zajistí, aby Dukla fungovala stejně jako dosud,“ vyjádřil se bývalý reprezentant.

Z ministerstva se podařilo zjistit, že největším „favoritem“ na post nového ředitele je plukovník Petr Hanák z Univerzity obrany. „Politické rozhodnutí by v tomto případě nemělo převažovat nad kvalitami manažerskými a lidskými, které Jaroslav Priščák mnohokrát prokázal,“ uvedl nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.

„Chtěli jsme, aby se výběrové zřízení odložilo o rok, protože někteří vynikající sportovci Dukly si konec kariéry kvůli odložení her právě o rok posunuli. Pak už by se do konkurzu mohli přihlásit. Dukla potřebuje mít v čele zkušeného sporťáka, který se za ni bude umět prát jako dosavadní ředitel. Mimochodem z ministerstva zatím nepřišel žádný signál, že by mu někdo při odchodu za dlouholetou a obětavou práci poděkoval,“ divil se Ježek.

Z výše uvedeného vyplývá, že mezi Priščákem a vedením resortu obrany nepanují zrovna přátelské vztahy. „U ministra Lubomíra Metnara a jeho náměstkyně Kateřiny Blažkové jsem v nemilosti. Některé její kroky jsou na hraně šikany,“ uzavřel končící ředitel ASC Dukla.