Osmnáctiletá Kubíčková zaběhla národní juniorský rekord. Pojede na halové MS

Petržilková díky výraznému zlepšení překonala požadovaný čas o 26 setin. „Mám obrovskou radost. Je to splněný cíl. Krásně jsem se vytáhla za Ladou, nikde jsme si nepřekážely,“ vykládala plzeňská atletka, která zaběhla 52,64.

Vítězka se poprvé v sezoně dostala pod 52 sekund. „Bylo to ale jen těsně,“ glosovala své vystoupení a čas 51,90 Vondrová. „V Bělehradu chci ještě zrychlit a postoupit z rozběhu.“

Šorm potvrdil roli jedničky

Kompletní stupně vítězů patřili čtvrtkařům Dukly. Roli letošní české jedničky potvrdil Patrik Šorm. Zvítězil díky výkonu 46,36. Ke třem venkovním titulům tak přidal první halový.

„Přijel jsem do Ostravy, abych vyhrál, a to se mi splnilo. Titul se vždycky cení, ale s časem spokojený být nemohu. Měl jsem v plánu běžet o půl sekundy rychleji. Nevím, kde jsem to ztratil,“ neskrýval rozpaky.

Malíková si na halovém šampionátu zaběhla osobní rekord: Na první sezonu dobrý

Více než tři desetiny za ním se odehrál těsný souboj o druhé místo, v němž trojnásobný halový mistr světa Pavel Maslák (46,70) porazil Víta Müllera (46,73).

Titul ve skoku o tyči obhájila Amálie Švábíková, která si výkonem 455 centimetrů vylepšila o čtyři centimetry halový osobní rekord. Kristiina Mäki získala mistrovský double, když po sobotním titulu na 3000 metrů vyhrála i osmistovku.