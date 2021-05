Neobvyklý závod v centru Prahy. Maraton nahradí The Battle of the Teams

Nejistá situace kolem pandemie ovlivňuje leccos. Změny hlásí i běžecké závody, z nichž ten největší na českém území - maraton v Praze - má nový říjnový termín. Ovšem do metropole se má přesně za měsíc sjet alespoň elita chystající se na olympiádu. Proběhne tu závod s názvem "The Battle of the Teams".

Už klasický obrázek: běžci v Praze. Ovšem na klasický maraton si musí veřejnost počkat | Foto: Deník/Martin Divíšek

Neděle 30. května, Praha. Termín je daný, stejně tak i program. Bude hodně neobvyklý, ulicemi se budou prohánět běžci v týmech, což je v maratonu na českém území novinka. "Chceme změnit vnímání běžeckého sportu," říká Carlo Capalbo, šéf pořádajícího týmu RunCzech. Pražský maraton se kvůli koronaviru přesouvá z května až na říjen Přečíst článek › Do závodu nastoupí čtyři osmičlenné týmy, které budou složeny z profesionálních běžců. Ale aby dostal podnik opravdu zajímavý podtón, zapojí se i české celebrity. "Rádi bychom přilákali diváky k atraktivnímu a inspirativnímu obsahu televizního vysílání," dodává Capalbo. Podstatná poznámka: bude se počítat čas každého běžce základní sestavy (šestice), náhradníci by se započítali v případě zdravotních problémů. Následuje bodování, bonusy za rekordy a samozřejmě i finanční prémie. "The Battle of the Teams" má i charitativní podtext, neboť každé družstvo bude zastupovat dobročinnou organizaci. K tomu se mohou přidat i rekreační běžci, část ze startovného (pouze na virtuální maraton) poputuje na vybranou charitu. Klasický maraton by se měl v Praze uskutečnit 10. října. Zdroj: Youtube