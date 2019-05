Vyvrcholení hokejového šampionátu a fotbalové derby pražských „S“. Takovou konkurenci měl v neděli 26. května Světový pohár v moderním pětiboji. Přesto na Julisku a Císařskou louku dorazily v krásném jarním počasí spousty fanoušků. Jan Kuf se jim odměnil sedmým místem. I když ví, že to mohlo lepší.

Pokažená poslední položka

Nejlepší český pětibojař měl v té době za sebou už dva úspěšné starty ve světových pohárech, a tak patřil k favoritům. „Výsledky ukazovaly, že na tom nejsem špatně. V semifinále jsem byl sice trochu nervózní, ale nakonec to dopadlo. Ve finále se pak všechno vyvíjelo dobře,“ vyprávěl Jan Kuf.

Po šermu kordem, plavání a parkuru to vypadalo nadějně. V závěrečné kombinované disciplíně se dokonce zdálo, že by se mohl dostat i na pódium. Ovšem jen do okamžiku, kdy doběhl k poslední střelecké položce.

„Už jsem se asi viděl, jak bojuji s nejlepšími, a to se mi trochu vymstilo. Položku jsem pokazil, ale sedmé místo beru. Ve světovém žebříčku jsem se pak posunul na druhou příčku. Takhle vysoko jsem ještě nikdy nebyl,“ pochvaloval si mistr Evropy z roku 2016.

Pražský výsledek je pro osmadvacetiletého pětibojaře povzbuzením směrem k olympijské kvalifikaci. Dostat se do Tokia ale nebude snadné. Asi největší šance se nabízí na srpnovém mistrovství Evropy. V britském Bathu je potřeba skončit v redukovaném pořadí do osmého místa. Jistotu mají i první tři ze zářijového mistrovství světa v Budapešti.

V sedmnácti se díval na hvězdy

„Pokud by se nominace do Tokia letos nepovedla, dá se všechno ještě napravit. Kvalifikace bude pokračovat i v olympijské sezoně, i když by pochopitelně bylo výhodnější si olympiádu vybojovat už teď a příští rok mít klid na přípravu,“ přemítal pražský rodák.

Světový pohár se v Česku konal naposledy v roce 2008 na kladenském Sletišti. „Už tenkrát jsem byl u toho, ale bylo mi teprve asi sedmnáct a moc jsem toho ještě neuměl. Byla to pro mě spíš zkušenost a příležitost vidět, jak závodí pětibojařské hvězdy,“ zavzpomínal.

Pro organizátory květnového podniku v Praze měl jen slova chvály. „Odvedli úžasnou práci. Závody se po všech stránkách povedly. Finále na Císařské louce probíhalo ve vynikající atmosféře. Pětiboj není divácky příliš oblíbený sport, ale tohle byl neskutečný zážitek. Nic takového jsem při domácích startech nepoznal.“