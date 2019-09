Veřejnosti byl představen už na konci července na mistrovství republiky v Brně. Od té doby se po Dvořákově boku rozkoukával a seznamoval s agendou, aby byl dobře nachystaný. „Snažil jsem se nasát všemožné informace, s nimiž je tato funkce spojená. Šest týdnů ale uteklo jako voda a mám pocit, že bych potřeboval delší čas. Ale realitu nezměním, je to už na mně,“ říká bývalý úspěšný tyčkař.

Jedna věc ho uklidnila. „Tomáš Dvořák mi slíbil, že s ním mohu v dalších dnech, týdnech a možná i měsících cokoli konzultovat. Díky tomu si nepřipadám úplně hozený do vody,“ vypráví Netscher. I kvůli blížícímu se mistrovství světa měl hodně napilno. „Byl jsem v permanenci denně minimálně deset hodin a šest dní v týdnu. Netýkalo se to ale zdaleka jen šampionátu v Dauhá. Řešil jsem například i komunikaci s trenéry na různých úrovních,“ pokračuje.

Jan Netscher (43)

Dvakrát překonal český rekord v tyči, ale kvůli vleklým zraněním atletiku opustil. Pak se prosadil jako kondiční kouč ve fotbale. Pracoval ve Slavii a Příbrami i u českých reprezentačních výběrů včetně „A“ týmu. Do funkce atletického šéftrenéra byl uveden koncem července. Vesla se chopil naplno krátce před MS v Dauhá.

Nicméně stěžejní je nyní pro sportovce i fanoušky šampionát v Kataru, jenž se uskuteční v nejsilnější světové konkurenci a v klimatických podmínkách, které nejsou pro atletiku právě obvyklé. „Sezona je dlouhá a bude záležet, jak na její vrchol trenéři vyladí atlety. V nominaci máme sedm zkušených závodníků, kteří už v minulosti medaile získali. Budu spokojený s tím, když předvedou svá letošní maxima. Pokud se jim to povede, je pravděpodobné, že by to mohlo stačit na medaili,“ domnívá se nový svazový šéftrenér.

Logistické otazníky

Na nikoho však nehodlá tlačit. Prohlášení o počtu cenných kovů nepadnou. „Všichni závodníci by měli nastupovat na své disciplíny v klidu a s čistou hlavou, což je předpoklad kvalitního výkonu. Na co to bude stačit, to se uvidí,“ přemítá.

Netscherovým přáním je přivézt z Dauhá rovněž základ pro dobrý ranking směrem k olympijským hrám 2020 v Tokiu. „Je mi jasné, že každému se ve světové konkurenci vždycky nepodaří podat maximální výkon. Medaile by byla velikým úspěchem, ale věštit z křišťálové koule neumím. Zatím řešíme spíš logistické otazníky. Třeba jak do Kataru dopravit tyče.“