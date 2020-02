Nezastavitelný mladík. Duplantis po týdnu znovu zlepšil světový rekord

/VIDEO/ Další rekordní zápis do světové historie si připsal Armand Duplantis. A to je to teprve týden, co švédský tyčkař poprvé změnil hodnotu světového rekordu. Ta stávající tedy zní 618 centimetrů.

Švédský tyčkař Armand Duplantis znovu pokořil světový rekord. | Foto: Profimedia.cz