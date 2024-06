Za normálních okolností by nyní balila před odletem na mistrovství Evropy do Říma a snila o cestě na olympiádu. Jenže atletka Nikola Bendová se na žádnou z těchto soutěží nepodívá. Poté, co dlouhodobé bolesti v pravém nártu nepřestávaly, uslyšela krutý verdikt.

Nikola Bendová v Táboře zazářila | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

„Okamžitě přestaňte chodit, běhat, cvičit. Máte únavovou zlomeninu navikulární kosti v nártu,“ dozvěděla se minulý týden čtyřiadvacetiletá sprinterka.

„Je to strašné. Život občas není fér,“ reagovala členka PSK Olymp Praha, která loni na mistrovství republiky v Táboře vybojovala vítězný double na 100 a 200 metrů a výhledově se chystala přejít na čtyřstovku.

Na bolest brala tři auliny

„Tři měsíce mě bolel nárt. Bolest postupně sílila, začalo se to zhoršovat. Posledních pět závodů už byla bolest neuvěřitelná. Snesla jsem ji pouze se třemi auliny,“ pokračovala závodnice, která se po každém proběhnutí cílem zapitvoří a předvede rozpustilého četíka.

Nikolu Bendovou čeká několikatýdenní léčbaZdroj: se svolením Nikoly Bendové

V dubnu byla na reprezentačním soustředění v Miami a následně pak startovala na štafetovém šampionátu v Nassau. „Tam se problém teprve rozjížděl, takže se to dalo vydržet. Cítila jsem to jen při vysoké rychlosti. Tehdy by nikoho nenapadlo, že to takhle skončí. Navíc tam byl tvrdý povrch a všichni si na něco stěžovali,“ vzpomínala.

Problém se pak snažila řešit s lékaři. „Chodila jsem všude možně, ale většina doktorů si myslela, že bolest způsobuje šlacha. Někdo sice říkal, že to může být únavovka, ale raději jsem to nechtěla vědět,“ popisovala.

Raději jela urputně dál

„Urputně jsem jela dál a každý týden minimálně dvakrát závodila. V těch posledních jsem už nevěděla, co s tím…,“ líčila svěřenkyně trenéra Miroslava Zahořáka.

Nyní ji čeká život s ortézou s berlemi. Vypadá to až na osm týdnů a s touto sezonou je konec. „S trenérem jsme zklamaní. Je to krutý. Moc nás to oba překvapilo,“ konstatovala atletka, která tvoří pár s fotbalistou Bohemians Danielem Köstlem.

„Na mistrovství Evropy bych se díky postavení v žebříčku dostala na dvoustovku. Byl to cíl číslo jedna. Z Říma jsem se chtěla kvalifikovat na olympiádu. Měla jsem na to. Úseky, které jsem odtrénovala, ukazovaly na super časy,“ litovala hořce Bendová.

Proto dumá, že se na obě akce, na něž směřovala, raději dívat nebude. „Asi si televizi pouštět nebudu. Bylo by to šílené. Kdybych byla zdravá, závodila bych tam,“ dodala zdrcená Nikola, která se v těchto dnech snaží po boku partnera přijít na jiné myšlenky na zahraniční dovolené.