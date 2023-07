Jen čtyři atletky dokázaly v tomto století ovládnout na mistrovství ČR obě nejkratší distance. Pátou se stala o posledním červencovém víkendu v Táboře tak trochu překvapivě Nikola Bendová. Závodnice Olympu Praha navíc pomalu přechází z dvoustovky na čtyřistametrovou trať.

Nikola Bendová v Táboře zazářila | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Její image se nedá přehlédnout. Chvíli po proběhnutí cíle přiloží k hlavě vztyčené ukazováčky, zakření se a předvede rozpustilého čertíka. Druhým poznávacím znakem je pečlivě nalíčený obličej, používá výraznou rudou rtěnku.

V Táboře se jí sešla rychlostní forma. „Nějaký double jsem ale vůbec neměla v plánu. Dva kratší sprinty jsem zvolila až před uzávěrkou přihlášek. Původně jsem chtěla běžet čtyřstovku, ale jelikož jsem nebyla úplně fit, tak jsme se s trenérem rozhodli, že poběžím sto a dvě stě a spíš v rámci ostrého tréninku,“ vypráví Nikola Bendová.

Porazila dvě nejlepší sprinterky

„Stovku jsem letos běžela jen jednou. Trenér s tím moc nesouhlasil, ale přemluvila jsem ho a vyhrála jsem,“ pokračuje s úsměvem po té, co dosáhla času 11,48. „Jednoduché to určitě nebylo, ale povedl se mi start, a to byl základ. Sice jsem měla formu, zlepšila se silově a docela si věřila, ale ani by mě nenapadlo, že porazím dvě nejlepší sprinterky.“

Její hlavní tratí je zatím dvoustovka, což potvrdila i v Táboře vítězným časem 23,33. Seděla jí už v minulosti. První titul na ní senzačně vybojovala už v roce 2015 jako patnáctiletá žába a za dva roky zlato zopakovala.

„Už trénujeme na čtyřstovku a postupně se na ní přesunu. Myslím, že to bude moje parketa. Přirozenou rychlost mám vrozenou, a tak potřebuju naběhat jen větší objem. Vůbec se tomu nebráním, dává mi to smysl. Evropanky mají na této trati větší šanci. Teď jde hlavně, o to, abych celou trať vydržela, protože mi zatím běží jen asi 350 metrů,“ líčí atletka, která tvoří pár s fotbalistou Bohemians Danielem Köstlem.

Důležité je vydržet větší námahu

Zvětšení objemu znamenalo šok. „Ještě si na to zvykám, ale jdu do toho dobrovolně. A to navzdory tomu, že trénink čtyřstovky i samotný závod bolí. Dřív jsem dlouhý sprint odmítala, ale jak jsem dospěla, tak mi z logiky věci dává smysl,“ říká svěřenky Miroslava Zahořáka.

Už čtvrtku párkrát běžela. Jednak se štafetou na letošním halovém ME v Istanbulu, kde Češky doběhly čtvrté. „Zatím mi to moc nechutná, ale po půlročním tréninku není halový čas 53,40 marný. Venku to bylo trochu pomalejší, ale věřím, že to půjde. Důležité je vydržet větší námahu. Ostře bych měla vyběhnout v září na mistrovství republiky družstev Hodoníně,“ plánuje.

Načasování je jistě správné a Nikola Bendová určitě zvýší konkurenci v momentálně silné disciplíně, která byl jedním z vrcholů táborského šampionátu, kde zkušené harcovnice Lada Vondrová a Tereza Petržilková i vycházející hvězdička Lurdes Gloria Manuel zaběhly časy těsně na 51 sekund.

Chce se vydat těžší cestou

„Kdybych nebyla přesvědčená, že na to mám, tak bych do toho nešla. Holky samozřejmě běhají skvěle a rychle. Bude těžké se prosadit, ale tady vidím budoucnost. Spíš chci jít těžší cestou, to mě posune. Nemám na co čekat, ve třiadvaceti už musím mít jasno,“ usmívá se atletka, jejíž mladší sestra Ester čtyřistametrovou trať zvládá, a navíc i s překážkami.

Otázkou však je, jestli Nikola Bendová dokáže za cílem náročné čtyřstovky dál předvádět rozpustilé čertíky? „No nevím, jak se budu tvářit. Tuhle jsem si o tom povídala s kolegyní a nejspíš se budu muset smířit s tím, že už to asi nebudou tak hezký fotky, jaké byly v cíli kratších tratích,“ culila se. „Ale když budu zdravá a bude mi to běhat, tak se na to vždycky najde prostor.“

Komu se po roce 2000 podařil sprinterský double:

2002 Hana Benešová

2004 Štěpánka Klapáčová

2012 Kateřina Čechová

2016 Barbora Procházková

2023 Nikola Bendová