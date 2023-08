/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE/ Na stadionu se nedá přehlédnout. Její blonďaté vlasy za ní vlají jako chvost komety. Nikoleta Jíchová by však raději byla stálicí překážkových závodů na 400 metrů. Na domácích oválech nemá rovnocenné soupeřky a ani v těžké konkurenci mistrovství světa nehodlá prodat kůži lacino. V Budapešti chce postoupit minimálně do semifinále.

Nikoleta Jíchová by se na MS v Budapešti ráda prosadila na trati 400 metrů překážek | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Její chvíle přijde v pondělí 21. srpna, kdy poběží rozběh. Před odletem se rozloučila se svými parťáky z atletické Dukly a prý ji nabili energií. „Máme na Julisce výbornou partu. Popovídali jsme si, budou mi držet palce,“ usmívá se třiadvacetiletá svěřenkyně Jindřicha Šimánka, jejímž původním klubem je Slavia Praha.

V dosavadní sezoně jste si třikrát vylepšila osobní rekord až 54,88 sekundy. Neláká vás v Budapešti opravit přísloví, že ‚do čtveřice je všeho dobrého‘?

Je to můj cíl. Posunovat osobního rekordy se mi líbí. (usmívá se) Budapešť je ohromná akce, o to víc by byl osobák cenný. Doufám, že se mi to povede. Myslím, že jsem na to dobře připravená. Už se nemohu dočkat, až to přijde.

Loni jste startovala na ME v Mnichově, ale světový šampionát je ještě o level výš. Jak to vnímáte?

Snažím se si to moc nepřipouštět, abych byla stále zdravě namotivovaná a šla do závodu s vervou a chutí. Nechci se svazovat nějakými představami, že je to moc náročné. Jsem si vědoma síly soupeřek a že to bude mnohem těžší než v Mnichově.

Nejste tedy závodnice, jíž by svazoval syndrom velkých soutěží?

Mám ráda špičkově obsazené závody a silnou konkurenci. Pomáhá mi to k dobrým výsledkům. Mohlo by to tak dopadnout i v Budapešti. (usmívá se)

Sice vám na poslední chvíli ubyla světová rekordmanka Sydney McLaughlinová, ale její absence vás dopředu moc neposouvá…

Pro ní soupeřka ještě určitě nejsem… (směje se) Místo ní poběží jiná Američanka, ale ta už třeba může být pro mě dosažitelnější. Uvidíme.

Jak poznáte, že máte formu?

Většinou podle toho, jak skáču odrazy. Ty jsou pro mě na překážkové čtyřstovce dobrý ukazatel, jak na tom jsem. Naposledy jsem skákala docela dobře, takže klepu na čelo. (směje se) Mohlo by to být dobré.

Při posledním osobáku na mistrovství ČR v Táboře jste po závodě vyprávěla, že jste byla rychlá, ale trochu pokulhávala v technice. Došlo k nápravě?

Pracovali jsme na tom s trenérem. To se ale všechno uvidí až při závodě. Důležité je, jaké budou povětrnostní podmínky. Je rozdíl, jestli vám fouká dva metry do zad nebo proti. To se nedá běžet stejně. S tím se musí na dlouhých překážkách kalkulovat.

Jste schopná střídat nohy při přeběhu plůtků?

Nedělá mi to problémy. Rytmus mezi překážkami mám na patnáct kroků, ale nohy klidně ve druhé polovině trati prostřídám a doběhnu třeba na šestnáct. Nemusím jako někteří překážkáři přidávat dva kroky, aby jim to vyšlo na stejnou nohu. Takhle je to rychlejší a plynulejší.

Jak těžké je na vaší trati - na rozdíl od čtyřstovky bez překážek - zareagovat na změnu povětrnostní situace?

Je to o zkušenostech. Překážky jsou pro mě mnohem větší zábava. A když už mám někdy běžet čtyřstovku bez nich, tak z toho nejsem úplně nadšená. Jsem zvyklá při závodech přemýšlet, ale u hladké čtvrtky nevím, na co mám myslet. (usmívá se) Neumím ji běhat tak dobře jako překážky.

V médiích se občas objevuje vaše srovnání s bývalou slavnou překážkářkou Zuzanou Hejnovou. Myslíte, že je to k něčemu dobré?

Kéž bych šla v jejích šlépějích… Když se přede mnou někdo proslavil, tak to ke srovnávání asi svádí. Snažím se na otázky týkající se Zuzany odpovídat neutrálně, ale naše časy, když jí bylo jako je teď mě, toho podle mě moc nevypovídají.