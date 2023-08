/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Z plochy Národního atletického centra odešla Nikoleta Jíchová se vztyčenou hlavou. Do svého semifinále běhu na 400 metrů překážek nastupovala s nejhorším časem ze všech, ale dokázala porazit dvě soupeřky a zaběhnout si druhý nejlepší čas kariéry 55,01.

Nikoleta Jíchová bojuje v semifinále mistrovství světa. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Přechod přes překážky byl lepší než v rozběhu, z čehož mám radost, ale nebylo to zase tak dobré běžecky. Takže moje pocity jsou smíšené,“ vyprávěla atletka Dukly Praha, která nastoupila proti favoritce Femke Bolové, která do finále suverénně postoupila časem 52,92.

Semifinále na mistrovství světa v Budapešti je pro dvaadvacetiletou atletku dosavadním vrcholem kariéry. „Jsem velmi spokojená, nicméně jsem na sebe přísná. Příště chci být lepší,“ pokračovala Jíchová.

„Ale letošní sezona dopadla výborně a udělala jsem proto maximum. Běžela semifinále na světě, což byl ohromný zážitek. Zlepšovala si osobáky,“ zmínila čas 54,88, který zaběhla na mistrovství republiky v Táboře.

Na napomenutí ji nikdo neupozornil

Z pondělního rozběhu měla napomenutí za jemný došlap na čáru v zatáčce. V případě, že by se podobného prohřešku dopustila i v semifinále, následovalo by vyloučení. „Upřímně o tom vůbec nevím. Nikdo mě na to neupozornil, takže jsem o tom neměla ponětí,“ poznamenala svěřenkyně trenéra Jindřicha Šimánka.

Závod naštěstí proběhl hladce. A nyní se bude soustředit na příští sezonu. „Chtěla bych se probojovat na olympiádu a mistrovství Evropy,“ uvedla Jíchová, které k limitu pro Paříž chybí tři setiny.

V Budapešti skončila celkově sedmnáctá a osmá z Evropanek. Z toho by mohlo vyjít finále na ME 2024 v Římě. „To by se mi líbilo,“ usmála se. „Doufám, že budu pokračovat v nastolené cestě a ve zlepšování. Uvidíme, na co to bude stačit, ale věřím, že se do špičky probiju.“