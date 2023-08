/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jestliže se přemílalo, kdo má šanci stát se novým Usainem Boltem, tak se k tomu přiblížil Američan Noah Lyles. Na mistrovství světa v Budapešti ovládl v neděli nejkratší sprint v čase 9,87 sekundy.

Noah Lyles se stal na MS v Budapešti nejrychlejším sprinterem | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

A protože je největším favoritem dvoustovky, kde slavil už dva světové tituly, může získat sprinterské double jako se to slavnému Jamajčanovi na MS podařilo třikrát.

„Věděl jsem, co tady chci odpracovat. Přijel jsem kvůli třem zlatým medailím a první, s níž jsem měl nejvíc starostí, si mohu odškrtnout. Teď se budu bavit závodem, který miluji,“ připomněl specialista na dvoustovku svou oblíbenou trať, jehož před americkou kvalifikací potrápil covid a na MS se kvalifikoval ze třetí pozice.

„Mluvil jsem o tom už dřív, že chci na tomto šampionátu vyhrát individuální double. Důvod, proč to chci opravdu dokázat, je to, že si to nikdo jiný nezaslouží,“ prohlásil šoumen Lyles.

Nakonec nedošlo na očekávaný souboj. Obhájce titulu a Lylesův krajan Fred Kerley totiž zaváhal v semifinále. Čas 10,02 mu ze třetího místa nestačil. Lyles při tom nedávno na sociálních sítích prohlásil, že dokáže zaběhnout 9,65. Kerley se tomu posmíval a řekl, že kdyby to Lyles zvládl, běžel by rychleji.

Noah Lyles se stal na MS v Budapešti nejrychlejším sprinterem:

Zdroj: Youtube

Realita však byla jiná. „Byl to strašný závod,“ utrousil sesazený šampion Kerley. „Ale smyslem závodění je být nejrychlejší a dnes tu byli lepší sprinteři. Musím to hodit za hlavu. Život jde dál.“

Stejný čas zaběhli tři sprinteři

Ve finále byl Lylesovým největším vyzyvatelem dvacetiletý mladík Letsile Tebogo z Botswany. Sprintoval druhý v čase 9,88 před Britem Zharnelem Hughesem. Ten dosáhl stejného výkonu podobně jako Jamajčan Oblique Seville, na nějž však už medaile nezbyla.

Lylesův krajan Christian Coleman, mistr světa z roku 2019, měl sice tradičně rychlý start, ale nakonec se musel spokojit s pátým místem za 9,92.

K překvapení patřilo také semifinálové vyřazení Jihoafričana Akini Simbineho za ulitý start. Ve finále chyběl i italský spolufavorit Marcell Jacobs, kterému kvůli léčení zranění chybí závodní praxe. „Tohle neodráží mou úroveň. Mohl jsem se rozhodnout zůstat doma, ale bojoval jsem a vydal ze sebe to nejlepší,“ vykládal olympijský vítěz z Tokia.