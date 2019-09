O půlnočním startu ukazoval teploměr 32,3 stupňů a vlhkost přesáhla 75 procent. Do osmého okruhu šla v elitní skupině, ale pak přestala držet krok. Do cíle se česká reprezentantka dostala na 19. místě a v čase 1:38:29, který odpovídal žhavé noci na přímořské promenádě Corniche.

Za vítěznou Hong Lui z Číny zaostala o šest a půl minuty. „Rozhodně mě výsledek mrzí. Vím, že to může znít divně, ale byla jsem dobře připravená. Cítila jsem formu a těšila se, že ji prodám. Vůbec mi to ale nesedlo,“ povídala zklamaně Drahotová.

„Několikrát jsem se musela do závodu vracet a nakonec zbyla jen myšlenka dojít do cíle. Jestli mohu říct něco pozitivního, tak jen to, že jsem v posledním kiláku nechala úplně všechno a podařilo se mi umístění o něco vylepšit,“ pokračovala svěřenkyně trenéra Ivo Pitáka.

Jediná strategie? Pít a chladit se

V nepříjemných okamžicích ji napadaly myšlenky, že by vzdala. „Čelo bylo pryč a já se cítila strašně. Viděla jsem, že horko je každému, ale bylo tam takové šílené dusno, že nemohu mluvit ani teď,“ říkala krátce po závodě, když opustila lékařský stan. „Jsem ráda, že jsem došla do cíle a chtěla bych moc poděkovat všem, co mi fandili tady i na dálku.“

Věděla, že jedinou strategií bylo jen pít, chladit se, ať už houbičkami, ručníkem a vším možným. „Jenže na občerstvovačkách bylo docela obtížné vzít si vodu. Jednu mi to vůbec nevyšlo. Měla jsem i dva gely, což je u mne docela neobvyklé. Většinou jdu na jeden nebo na žádný. Snažila jsem se pro výsledek udělat maximum, ale bohužel. Nevím, co na to říct,“ přemítala.

„Od začátku jsem cítila, že to není ono. Na osmičce jsem myslela, že je vymalováno, ale snažila jsem se udržet. Pak přišla velká krize a pořád jsem se propadala. Vůbec si nepamatuju 9. až 13. kilometr. Až v konci jsem se nějak chytla, ale pořád jsem měla před očima hlavně dojít od jednoho pití k druhému,“ líčila kruté okamžiky.

Neměla tmu před očima, ale najednou zjistila, že má o tři kolečka míň. „Vůbec jsem nevěděla, kolik mi jich zbývá. Takové vyčerpání jsem ještě asi nezažila. Jen jsem si říkala, že závod musím za každou cenu dokončit,“ dodala.