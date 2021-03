Mohlo by jim to cinknout. Musejí ale počítat s tím, že, než vstoupí do prázdné haly, je čeká testování a pobyt v neodmyslitelné bublině.

„Testovat se bude celkem čtyřikrát. Bude to jiné mistrovství, než na která jsme byli zvyklí,“ prohlásil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Přiznal, že kvůli nejhorším výsledkům Česka v nákaze covidem v Evropě měl určité obavy. „Byli jsme trošku vystrašení karanténou, která byla v posledních dnech uvalena na Česko. Nakonec se ukázalo, že to je jinak. Věřím, že naši atleti nebudou mít v Toruni problémy.“

Koulař Staněk volí na rozdíl od většiny výpravy cestu autem. „Je to myslím bezpečnější. Po příjezdu se ale budu muset obrnit trpělivostí při vstupních testech. Posledně to tam docela vázlo. Jedeme ale s předstihem a počítám s tím, že to nebude hned. Budu mít dost času, abych se aklimatizoval,“ vyprávěl český rekordman.

Lehčí zranění

Kvůli lehčímu svalovému zranění, které si přivodil na testovacím mítinku právě v Toruni, vynechal mistrovství ČR. Jeho zdraví mu však umožňuje v Polsku závodit.

„Tréninkový výpadek není někdy na škodu. Házet jsem už začal a nevypadá to zle. Stehno bude v pohodě, byly v něm jen malé trhlinky. Mám na to, abych bojoval o pódium,“ naznačil ambice atlet, který se z posledních tří halových akcí vracel s cenným kovem.

Skvostnou bilancí se může pochlubit i Maslák. Ve sbírce má kromě tří evropských i stejný počet světových titulů a favoritem čtyřstovky je znovu. Zvlášť když na HME nedorazí norský „přízrak“ Karsten Warholm, který v roce 2019 při Čechově absenci v Glasgow triumfoval.

„Určitě by bojoval o zlato, teď to bude víc otevřené. Moje šance se zvětšují, ale může se stát cokoliv. Vracet se bez medaile by pro mě bylo zklamání. Chtěl bych se dostat pod hranici 46 sekund, na to mám,“ vzkázal soupeřům čerstvý třicátník. Na poslední chvíli z nominace ze zdravotních důvodů vypadli překážkář Petr Svoboda, tyčkařka Amálie Švábíková a dálkař Radek Juška.