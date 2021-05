Na medailové umístění nedosáhl halový mistr Evropy ve vrhu koulí a jistý olympionik Tomáš Staněk, který výkonem 20,11 skončil čtvrtý. Hned pod stupni se umístil i oštěpař Jakub Vadlejch, který splněním svazového limitu potvrdil účast v Tokiu. Závod vyhrál ve výkonu roku 94,20 hned z první série německý favorit Johannes Vetter.

Spokojený mistr světa

Mistr světa z Londýna 2017 sedmým nejdelším hodem historie atakoval rekord Zlaté tretry Jana Železného a před zraky současného ředitele mítinku za ním zaostal o 44 cm. Navázal výkonem 91,33, třetí pokus vynechal a pak třikrát ostřeloval metu 88,50. Měl průměr přes 90 metrů.

"Byl to skvělý hod, ale světový rekord by byl samozřejmě ještě lepší. Jsem velmi spokojený s celou sérií. Neměl jsem na tomhle mítinku žádného soupeře. Byl to pro mě skvělý trénink. Dělal jsem jen malé chyby a trefoval jsem oštěp dobře," radoval se Vetter.

Limit pro start v Tokiu

Stříbrný medailista z MS 2019 Vadlejch, kterého limitovalo tříslo, měl platný pouze první hod a z medailových pozic ho postupně odsunuli úřadující světový šampion Anderson Peters z Grenady (83,39) a olympijský vítěz z Londýna Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga (82,75).

Ogrodníková hodem ze čtvrté série opakovaně překonala ostrý účastnický limit pro start v Tokiu (64,00), na její jedinou přemožitelku z berlínského mistrovství Evropy 2018 to ale nestačilo. "Výkon je úplně skvělý, ale jela jsem sem s tím, že jsem chtěla vyhrát, takže úplně spokojená nejsem," řekla Ogrodníková. "Věřím, že mám ještě na daleko jinačí metry," dodala.

1. část Zlaté tretry 2021:

Světová rekordmanka Barbora Špotáková nepřehodila 60 metrů a skončila čtvrtá. Na startu nakonec nebyla avizovaná Polka Maria Andrejczyková, jež se v neděli na Evropském vrhačském poháru ve Splitu výkonem 71,40 zařadila na třetí místo historického pořadí.

Juška zahájil soutěž třemi přešlapy a měl jen dva platné pokusy, na třetí místo mu nakonec stačil výkon z páté série. Za osm metrů se dostal jen Francouz Augustin Bey (802), českého rekordmana porazil ještě o 11 centimetrů Švýcar Benjamin Gföhler.

Přežil ve zdraví

Staňka porazili oba zbylí medailisté z HME Filip Mihajlevič z Chorvatska (21,58) a Polák Michal Haratyk (21,30) a o 79 centimetrů také Švéd Wictor Petersson. Český rekordman byl rád, že po zranění závod přežil ve zdraví.

"Vyloženě jsem šel po tom, co mi zdraví dovolí. Moc jsem toho z plné otočky nenaházel a na tom házení z místa ani z půlotočky se stavět nedá. Dělám triviální chyby, které bych dělat neměl. Je to ale tím, že je tam blok z toho zranění (sval na noze), které jsem si přivodil loni na jaře a obnovil jsem si to před Toruní. Holt tohle musím kousat, že začátek bude pomalejší. Důležité je házet daleko kolem olympiády nebo na olympiádě a ne tady," řekl Staněk.

Diváci se v chladném počasí nedočkali v tyčkařském souboji hvězd šestimetrového výkonu. Světový rekordman Armand Duplantis jen na jediné výšce neopravoval a vyhrál výkonem 590 cm před mistrem světa Samem Kendricksem (585). Odolal i Američanův rekord mítinku 593 cm.

"Byl to můj první mítink, takže jsem se potřeboval zbavit toho, jak jsem zrezivělý. Ukázalo mi to, že jsem v docela dobré formě. Měl jsem trochu problém s rozběhem. Nohy prostě nedělaly práci, jakou jsem potřeboval. Možná se vrátím za rok a skočím výš," řekl loňský nejlepší atlet světa.

Nejlepší sprinteři

Stometrový sprint vyhrál Fred Kerley v čase 9,96 a získal skalp veterána Justina Gatlina, na dvoustovce pokořil dvacetisekundovou hranici další Američan Kenneth Bednarek (19,93). Na osmistovce zaběhl den před devatenáctými narozeninami Brit Max Burgin čas roku 1:44,14.

Na poloviční trati potvrdil roli favorita Grenaďan Kirani James (44,74), Pavel Maslák při letošním venkovním debutu na své hlavní trati doběhl šestý (46,52). Naopak na dvoustovce při triumfu nové hvězdy Sha\'Carri Richardsonové z USA (22,35) skončila pod stupni vítězů dvojnásobná mistryně světa Dafne Schippersová z Nizozemska.

Už v předprogramu se blýskl ugandský vytrvalec Jacob Kiplimo časem 26:33,93 v běhu na 10.000 metrů a zařadil se na sedmé místo v historických tabulkách. Dvacetiletý mistr světa v půlmaratonu se na třináct sekund přiblížil k rekordu ostravského mítinku, který drží 17 let slavný Etiopan Kenenisa Bekele. "Dneska se všechno sešlo. Počasí bylo fajn, všechno fungovalo. Takový čas jsem nečekal, doufal jsem v něco pod 27 minut. Sedmý čas historie je něco, o čem jsem ani nepřemýšlel," radoval se.

Držitelem světového rekordu je od loňska Kiplimův krajan Joshua Cheptegei (26:11,00), který se v Ostravě na závěr programu neúspěšně snažil o překonání historického maxima na trati 3000 metrů. Časem 7:33,24 za ním daleko zaostal, ale ujal se vedení v letošních tabulkách.

VÝSLEDKY (Zlatá tretra, mítink Continental Tour - Gold v Ostravě):

Muži:

100 m (vítr +1,4 m/s): 1. Kerley 9,96, 2. Gatlin (oba USA) 10,08, 3. De Grasse (Kan.) 10,17, …6. Veleba 10,38, 8. Stromšík (oba ČR) 10,44

200 m (vítr -0,6 m/s): 1. Bednarek 19,93, 2. Kerley (oba USA) 20,27, 3. Brown (Kan.) 20,40, …6. Jirka 21,04, 7. Polák 21,21, 8. Němejc (všichni ČR) 21,34

400 m: 1. James (Gren.) 44,74, 2. Norwood (USA) 45,28, 3. Dobber (Niz.) 45,30, …6. Maslák 46,52, 7. Šorm 46,90, 8. Tesař (všichni ČR) 47,12

400 m př.: 1. Copello (Tur.) 49,21, 2. Sibilio (It.) 49,62, 3. Koroknai (Maď.) 49,70, …6. Tuček (ČR) 50,77

4x100 m: 1. Švýcarsko (Wicki, Reais, Petrucciani, Mancini) 39,08, 2. ČR A (Stromšík, Polák, Jirka, Veleba) 39,12

800 m: 1. Burgin (Brit.) 1:44,14, 2. Van Diepen (Niz.) 1:45,36, 3. Wightman (Brit.) 1:45,47, …9. Šnejdr 1:46,68

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:35,57, 2. Gómez (Šp.) 3:35,70, 3. Abate (Et.) 3:36,32, …9. Sasínek 3:37,21, 12. Holuša 3:38,19, 13. Friš (všichni ČR) 3:38,88

3000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 7:33,24, 2. P. Chelimo (USA) 7:41,69, 3. O. Chelimo (Keňa) 7:43,00, …8. Král (ČR) 8:20,61

3000 m př.: 1. Wale (Et.) 8:09,47, 2. Norman (Brit.) 8:20,12, 3. Zoghlami (It.) 8:20,29, …10. Vích (ČR) 8:46,09

10.000 m: 1. Kiplimo (Uganda) 26:33,93, 2. Balew (Bahr.) 27:07,49, 3. Aouani (It.) 27:45,81

Trojskok: 1. Zango (Burk. Faso) 17,20, 2. Hess (Něm.) 16,97, 3. Raffin (Fr.) 16,71, …6. Vondráček 15,89, 7. Vodák (oba ČR) 15,59

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 94,20, 2. Peters (Gren.) 83,39, 3. Walcott (Trin.) 82,75, 4. Vadlejch 82,31, 5. Veselý 78,52, 6. Florian 73,71, 7. Frydrych (všichni ČR) 71,14

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 590, 2. Kendricks (USA) 585, 3. V. Lavillenie (Fr.) 560, …6. Ščerba 520, 8. Bárta 520, 9. Kudlička (všichni ČR) 520

Dálka: 1. Bey (Fr.) 802, 2. Gföhler (Švýc.) 773, 3. Juška 762, …6. Bystroň (oba ČR) 741

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,58, 2. Haratyk (Pol.) 21,30, 3. Petersson (Švéd.) 20,90, 4. Staněk (ČR) 20,11

Ženy:

200 m (-1,1): 1. Richardsonová (USA) 22,35, 2. Okagbareová (Nig.) 22,59, 3. Kambundjiová (Švýc.) 22,85, …6. Vondrová 23,90, 7. Slaninová (obě ČR) 24,22

800 m: 1. Hodginsonová (Brit.) 1:58,89, 2. Weltejiová (Et.) 1:59,79, 3. Lindhová (Švéd.) 2:01,10, …9. Ficenec 2:04,45, 10. Hluchá (obě ČR) 2:05,30

Kladivo: 1. Kopronová (Pol.) 74,74, 2. Tavernierová (Fr.) 73,30, 3. Wlodarczyková (Pol.) 72,72, …7. Šafránková 67,76, 8. Bártová (obě ČR) 57,81

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 66,56, 2. Ogrodníková (ČR) 65,13, 3. Kolaková (Chorv.) 60,04, 4. Špotáková 59,49, …7. Tabačková (obě ČR) 55,58

4x100 m: 1. ČR do 20 let (Blažková, Lamačová, Šplechtová, Mičunková) 45,36