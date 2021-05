Bronzová medailistka z ME 2018 v Berlíně musí čas na trénink dělit s péčí o třináctiměsíční Adélku. „Vzhledem k tomu, že mi pomáhá celá rodina, tak se to dá. Podílí se na tom moje mamka, teta, babička a hlavně manžel Martin,“ pochvaluje si bývalá elitní běžkyně na lyžích.

Její obnovená premiéra se uskuteční v akci nazvané The Battle of The Teams.

Návraty po porodu nebývají snadné, jak to proběhlo u vás?

Popravdě jsem to uspíšila, a to hned dvakrát. Už dva měsíce po porodu jsem si při trochu rychlejší pětce hnula se zády. V září jsem pak v Ústí běžela s únavovou zlomeninou křížové kosti.

Jak jste k tomu přišla?

Pořád to souviselo s porodem. Bylo to ještě moc brzo a v prosinci jsem začínala úplně nanovo. Odjeli jsme do Livigna a dva měsíce jsem strávila na běžkách, které jsou na zpevnění těla nejlepší. Aspoň jsem si zavzpomínala na lyžařskou minulost.

Máte pár hodin před prvním maratonem od roku 2018, jak se na něj cítíte?

Vím, že oblast pánve není ještě stoprocentní. Na normální závod se cítím, ale nevím, jestli to bude stačit na maraton. Otázkou je, jestli jsem naběhala potřebnou porci kilometrů, a jak zareaguje tělo.

Domlouvala jste se na tempu s vodičem?

Nejsem zastánce pacemakerů. Zkusím to sama. Buďto to dopadne nebo ne. K Tokiu se zase tak moc neupínám. Mám s ním trochu i etický problém. Úplně mi nesedí pořádat olympiádu, když umírají tisíce lidí. Neznamená to, že bych na olympiádu nechtěla, ale můj kariérní cíl je Paříž 2024. Tokio je něco navíc.

Přesto se o limit pokoušíte, i když se v Praze tentokrát se poběží jinak než v minulosti.

Okruhová trasa mi moc nesedí, ale seriál RunCzech je moje srdcovka. Pokud mohu, tak v něm startuju. Neřešila jsem proto, jestli jet do zahraničí, kde by mohla být na splnění limitu rychlejší trať. Pokud ho nezaběhnu v Praze, nemám na olympiádě, co dělat. Tam se bude závodit na úplně jiné úrovni.

Startuje se už v půl sedmé, v kolik budete vstávat?

Časné ráno mi úplně nevadí. S Áďou vstáváme v pět hodin, ale nevím, co tomu bude říkat tělo, že má tak brzo podávat vrcholný výkon. Trochu nás zlobí počasí. Mám raději teplíčko. S deštěm bych se vyrovnala, horší by byl vítr. A budíček vidím na tři ráno, před maratonem si musím dát ještě rozcvičku.

To je ale hodina mezi psem a vlkem…

Tak to prostě je. Kdybych maraton neměla tak ráda, tak kvůli němu takhle vstávat nebudu. Závodění mi ale moc chybí, strašně se těším na startovní čáru.

Co říkáte tomu, jak vaše české konkurentky zrychlily?

Jsou šikovné, hodně trénují a zjistily, že když mají naběháno, dají se rychlé časy zvládnout. Všem to moc přeju.

Nejlepší výkony českých maratonkyň

1. Eva Vrabcová-Nývltová 2:26:31 (Berlín, 2018)

2. Alena Peterková 2:27:00 (Pardubice, 1995)

3. Marcela Joglová 2:28:16 (Enschede, 2021)

4. Tereza Hrochová 2:29:06 (Fürstenfeld, 2021)

5. Moira Stewartová 2:29:39 (Belp, 2021)