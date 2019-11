Ogrodníková o nadcházející přípravě se Železným: Co řekne, to platí

Dohlížel ji na techniku, ale aby toho nebylo málo, Veselý je stále aktivním oštěpařem. Po nepodařeném vystoupení (11. místo) na MS v Dauhá se atletka pražské Dukly rozhodla pro změnu. Podzimní přípravu začíná u Jana Železného, který kromě Barbory Špotákové vede českou špičku v oštěpu.

V záloze měla i německou variantu

K rozhodnutí došlo po finále v Kataru, ale nešlo o krok vyvolaný nezdarem. „Hlavní problém byl v tom, že Víťa toho měl hodně. Řešili jsme to každý rok. Jednou to bylo fajn, jindy se nám dařilo míň. Letos jsme se v půlce sezony domluvili, že to tak dál nepůjde,“ vyprávěla loňská vicemistryně Evropy z Berlína.

Důvodem byl i nadcházející olympijský rok. „Řekli jsme si, že kvůli Tokiu se budeme snažit někoho najít. Nejlepší variantou byl pan Železný. Už jsem u něj byť neoficiálně trénovala. S Víťou jsme za ním proto zašli. Měla jsem trochu obavy, ale řekl, že bude moc rád,“ prozradila držitelka nejlepšího letošního českého výkonu 67,40 metru, který je třetí ve světových tabulkách.

V záloze prý byla ještě jedna varianta. „Nabízel se mi německý trenér Harro Schwuchow, který připravuje olympijského vítěze Thomase Röhlera. S ním se dobře známe a jeho kouč říkal, že by mě rád připravoval. Kdyby to nevyšlo doma, zkusila bych ho oslovit,“ přiznala loňská nejlepší česká atletka. Na spolupráci s trojnásobným olympijským vítězem a světovým rekordmanem se těší.

„Pan Železný je charismatický trenér a člověk, jemuž každý věří. Potvrdí to všichni jeho svěřenci. Atletovi dává maximum. Co řekne, to platí,“ vykládala devětadvacetiletá závodnice, pro niž je jedním z cílů stabilizovat zdravotní stav, na což v uplynulé sezoně doplácela.

Na rozdíl od tréninku s Veselým, kdy bývala na hřišti sama, se stala součástí široké skupiny, v níž jsou čtyři ženy a tři muži. „Je to kvalitní skupina profiatletů a pan Železný to nebude mít jednoduché. Máme ale v plánu, že se budeme rozdělovat a trenérovi bude někdo pomáhat.“

Teambuilding i potápění

S částí nové skupiny parťačkami Irenou Šedivou a Nikol Tabačkovou strávila po šampionátu dovolenou na indonéském ostrově Bali.

A při odpočinku si udělaly i neformální teambuilding. „Trochu jsme se bavily, že si asi polezeme na nervy, když budeme víc spolu. Musíme tedy něco vymyslet, aby nám kamarádství vydrželo. Na závodech chceme samozřejmě jedna druhou porazit, ale hezké přátelství nám musí vydržet,“ líčila ostravská rodačka.

Na tropickém ostrově došlo i na potápění a česká oštěpařská jednička se v něm zdokonalila.

„Dostala jsem do jednadvaceti metrů, ale šlo to pomalu. První tři dny jsem se nepotopila ani do devíti metrů. Měla jsem divné stahy v břiše. Říkala jsem si, že to nebude sport pro mě. Jenže pak se to zlepšilo a dostala jsem do patnácti metrů. Je to hodně o hlavě. Člověk se bojí, hledá hranice a poznává sám sebe,“ popsala zážitky.