Nicméně je přesvědčená, že jí to bude létat daleko. I proto, že se proti loňsku zlepšil její zdravotní stav.

„Je to asi tím, že jsem po zimní přípravě zesílila a zrychlila,“ pochvaluje si závodnice Dukly, nad jejíž přípravou podobně jako minulou sezonu bdí partner a olympijský medailista Vítězslav Veselý a zároveň také Rudolf Černý, který trénuje i slavnou Barboru Špotákovou.

„Funguje to tak, že s panem Černým jsem dělala zimní přípravu, ale tréninky vymýšlí Víťa. Ale protože má pochopitelně jiný závodní program než já, nemůže být pořád se mnou. A tak mi zase pomáhá pan Černý,“ vysvětluje specifika tréninkového procesu.

S Veselým si navzájem pomáhají

I Veselý však má ze spolupráce bonus navíc. Podobně jako on v tréninku pomáhá přítelkyni, Nikola mu to oplácí takřka stejnou mincí.

„Děláme toho hodně spolu, ale když někdy házíme každý zvlášť, tak se dívám a poradím. Jenže Víťa je natolik zkušený závodník, že to moc nepotřebuje. Spíš mu hody natáčím na video, ale jeden druhého se snažíme podržet.“

Nikola Ogrodníková je přes Rudolfa Černého papírově parťačkou světové rekordmanky Barbory Špotákové, ale jejich cesty se příliš často nekříží. "Jsme rivalky. Každá máme svůj program a Barča navíc všechno řeší podle toho, jak jí to vychází s dětmi. Na Julisce se občas vidíme,“ pokračuje osmadvacetiletá oštěpařka.

Setkaly se i na mítinku Diamantové ligy v Římě, kde ani jedna nezazářila. „Ono obvykle platí, že po kvalitním velehodu přijde útlum. Samozřejmě by bylo krásné překonat v každém závodě sedmašedesát metrů, ale já římských dvaašedesát nepovažuju za propadák,“ upozorňuje atletka Dukly.

Obě Češky v souboji se světem spolu komunikovaly a radily si. „Už jsem v situaci, že poznám, co dělám špatně, a Barča, která házela přede mnou, potvrdila můj pocit, že mi jdou špatně nohy. Trochu jsme se o tom bavily a řešily techniku hodů a došly jsme k tomu, že ona musí taky víc běžet,“ pokyvuje blonďatou hlavou.

Na oštěp se musí těšit

Další souboj elitních českých oštěpařek proběhne příští týden na Zlaté tretře. „Těším se. Mám to tam ráda. Konkurence bude nabitá, a tak by se mohlo házet daleko,“ přeje si ostravská rodačka, která pak zamíří na Evropské hry v Minsku.

S dlouhou sezonou, která vyvrcholí až v říjnu při mistrovství světa v katarském Dauhá, se vypořádá v srpnu tím, že si dá týden volno. „Bude potřeba vypnout, atletiku vypustit z hlavy a pak trochu přitrénovat,“ má jasno.

„Ne že bych to to nevydržela fyzicky, ale ono bude spíš záležet na psychice. Na oštěp se potřebuju těšit. Před Dauhá bude nutné navodit situaci, jaká panuje na jaře před startem do nové sezony.“