Atletické mistrovství světa v Eugene doprovází extrémní teploty. Během kvalifikace se musely oštěpařky vypořádat s velkými vedry – ve stínu bylo přes 30 stupňů. „Kromě toho horka mi tady nic moc nevadilo. Pokud jde o vítr, tak já jsem si dneska našla takovou dobrou pozici, že jsem neházela moc vysoko a chytala jsem to lépe. Takže jsem s tím nějak moc nebojovala,“ hodnotila úřadující vicemistryně Evropy.

Svěřenkyně legendárního Jana Železného pokořila šedesátimetrovou hranici, celkový výkon 60,59 metru stačil z šestého místa na finálovou účast, přestože byl původní limit 62,50 metru. Ten ale nakonec i vzhledem k nepříznivým podmínkám překonalo pouze sedm závodnic. Ogrodníková serozhodla i z tohoto důvodu vynechat poslední hod.

„V posledních dnech jsem hodně nachlazená, tak jsem chtěla pošetřit síly. Jsem už opravdu hodně unavená. Ono se to načte docela brzo,“ vysvětlila ostravská rodačka.

Jedenatřicetiletou závodnici čeká finálová bitva v noci z pátku na sobotu, před ní má v plánu odpočinek. „Půjdu si zchladit nohy, budu co nejvíce odpočívat, dám si nějaké dobré jídlo a něco sladkého,“ plánuje česká medailová naděje.

Vondrová se do finále nepodívá

Boje o medaile se naopak vyhnou čtvrtkařce Ladě Vondrové. Rodačka z Nového Města na Moravě sice rozběhla semifinále velmi rychle a v jednu chvíli byla druhá, v cílové rovince ji ale řada soupeřek předběhla, a nakonec čas 51,47 stačil na nepostupové šesté místo.

„Říkala jsem si, že nemám co ztratit, takže to kopnu. Ta poslední stovka sice nebyla ono, ale aspoň jsem si naběhla ten rychlejší začátek a myslím si, že až budu mít stoprocentní formu, tak i ta poslední stovka bude dobrá a mohlo by z toho být něco pěkného,“ řekla Vondrová, kterou v srpnu čeká mistrovství Evropy.