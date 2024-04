Její životní příběh byl ve sportu výjimečný. Půvabná Olga Fikotová si s pomocí přátel dokázala prosadit svou a v tuhých padesátých letech minulého století se provdala za amerického atleta Harolda Connollyho. Jejich osudy se protnuly na olympijských hrách v roce 1956 v Melbourne, kde oba získali zlatou medaili. Bývalá diskařka Olga Fikotová-Connollyová zemřela minulý týden v 91 letech.

Olga Fikotová | Foto: CPA

Na rodačku z Libiše vzpomínala před lety jiná slavná atletka. Legendární oštěpařka Dana Zátopková byla tehdy poblíž, když se Olga Fikotová zamilovala. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby tehdy čtyřiadvacetiletou reprezentantku neokouzlil Američan, což byl v době studené války docela průšvih.

Na hrách v Melbourne se studentka medicíny stala hvězdou. Ve finále před stotisícovou návštěvou získala pro Československo jediné zlato. Pak v olympijské vesnici potkala dalšího hrdinu. Harold Connolly se stal nejlepším kladivářem. „Že to byla láska na první pohled, věděli všichni už v Austrálii,“ vyprávěla po letech Dana Zátopková.

Zátopek na první pokus neuspěl

V době, kdy zeměkouli rozdělovala takřka neprostupná železná opona, to bylo pro komunistické funkcionáře něco nepředstavitelného. „Však také vedení výpravy dělalo všechno možné, aby se Olina s Haroldem po skončení soutěží už nepotkali,“ vzpomínala.

Záměru nahrávala skutečnost, že se Čechoslováci kvůli údajné poruše letadla vraceli z olympiády společně se Sověty na palubě lodě Gruzija přes Vladivostok a pak vlakem do Moskvy. Návrat se protáhl na 31 dnů a výprava se domů vrátila až před Vánoci.

Harold Connolly se však své lásky nehodlal vzdát. V roce 1957 přijel do Prahy a pobýval u Zátopkových. Měl však vízum jen na pět dní. „Bylo jasné, že za tu dobu nemohou svatbu stihnout,“ líčila oštěpařka. Vyslala proto manžela Emila Zátopka na ministerstvo zahraničí, aby se jako důstojník pokusil zařídit sňatek. Výsledek je ale nepotěšil. Vrátil se s verdiktem: neexistuje, aby se vzali.

Američan musel odletět, ale brzy se přesouval na tréninkový seminář do Polska. Medička Fikotová při mezipřistání v Praze zjistila, že pan Connolly nemůže ze zdravotních důvodů pokračovat v cestě. Harold se pak s Zátopkem objevili na ustavujícím sjezdu ČSTV, na nějž byl pozván i prezident Antonín Zápotocký.

Jednalo se o akci, jakou si v tehdejší politické situaci těžko představit. Slavný běžec totiž zašel o přestávce za hlavou státu a snažil se zjistit, zda by nešlo zamilovanému páru nějak pomoci. Ledy kupodivu roztály a sportovní romance mohla mít šťastný konec. Dělnický prezident zřejmě pochopil, že by atletka při první příležitosti pravděpodobně emigrovala, a tak dal svatbě raději zelenou.

Takovou veselku Staroměstská radnice nezažila a jen tak se na ní nezapomnělo. Mladým a slavným atletům svědčil ještě slavnější atletický pár - manželé Zátopkovi. A na Staroměstském náměstí se na novomanžele přišlo podívat třicet tisíc lidí.

Svatba znamenala konec reprezentace

O páru z opačných stran železné opony tehdy psal celý svět. Bylo to ale na dlouhou dobu naposledy, co se domácí sportovní příznivci o Fikotové dozvěděli něco pozitivního. Před odjezdem do USA dostala od atletů reprezentační dres, ale už ho nikdy neoblékla.

Odjížděla s tím, že zůstává československou občankou a nebude mít problémy se závody. Blížil se totiž další atletický svátek - mistrovství Evropy v roce 1958 pořádal Stockholm. Jenže pomsta režimu za to, že vybočila z řady, přinesla zásadní problémy. Její československý pas měl totiž výjimku. Kvůli cestě do vlasti musela žádat o vízum stejně jako cizinci.

Příběh Olgy Fikotové and Harolda Connollyho:

Zdroj: Youtube

Při pobytu ve Finsku s ní na velvyslanectví v Helsinkách jednali úředníci velice odměřeně. Když se dovolala do Prahy na ministerstvo zahraničí, nenašel se nikdo, kdo by byl slavné krajance ochotný poradit. Ještě větší šok přišel ve chvíli, když po dotazu na zahraniční oddělení ČSTV dostala odpověď, že pro ni nemohou nic udělat…

Pak už se události vyvíjely podle scénáře, s jakým se totalitní režimy vypořádávaly s nežádoucími osobami. Dozvěděla se, že odmítla reprezentovat Československo. Nakonec se domů dostala, ale vízum jí bylo vystaveno až po mistrovství republiky, na němž se mohla do Stockholmu nominovat.

V Mnichově vlajkonoškou americké výpravy

Později se marně snažila i o účast na OH 1960 v Římě, kde Dana Zátopková vybojovala na závěr kariéry stříbrnou medaili. Na dopis Československému olympijskému výboru, v němž si navrhla splnění limitu 54 metrů, dostala zdrcující odpověď: Těší nás váš zájem, ale není to možné. Na olympiádách mohou startovat jen příslušníci tělovýchovných jednot, kteří se připravují aktivně doma.

Olga Fikotová Conollyová chtěla reprezentovat svou vlast, ale bylo jí to znemožněno. Prvního července 1960 složila americkou přísahu a v Římě reprezentovala USA. Pro komunisty se definitivně stala zrádkyní.

Staré vazby se zpřetrhaly. Pak startovala i na hrách Tokiu a Mexiko City, v Mnichově 1972 byla i vlajkonoškou americké olympijské výpravy. Po skončení kariéry se stala trenérkou. S Haroldem měli čtyři děti, ale jejich manželství skončilo rozvodem. V letech 2006 a 2008 přijela do Prahy na pozvání Českého olympijského výboru a po dlouhých letech se setkala s Danou Zátopkovou.