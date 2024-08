Haruka Kitagučiová vybojovala zlatou medaili v hodu oštěpem na letní olympiádě v Paříži a přímo z letiště přijela na domažlické náměstí, kde na ni čekali domácí fanoušci z čehož měla radost. „Děkuji, že jste přišli. Byla velká škoda, že jsem nebyla na Chodských slavnostech, ale z olympiády mám zlato, což je hezké,“ řekla Haruka a vysloužila si velký potlesk.

Radost z přivítání tolika lidí měl i trenér David Sekerák. „Jsem překvapen, že jste se zde sešli v tak hojném počtu, i když jsme to začali organizovat dnes ráno. Chtěl bych poděkovat holkám, co předvedly za výkony. My Domažlice na ně můžeme být pyšné, já jako trenér pyšný jsem. Doufám, že nám budoucnost ještě ukáže lepší výkony, i když u Haruky už asi nic lepšího nejde. Vyhráli jsme mistrovství světa, celkovou Diamantovou ligu, letos olympiádu, co je výš? Tak akorát světový rekord, ale ten bychom museli vzít Báře Špotákové. Budeme na tom pracovat, ale pak se vás tady bude muset sejít jednou tolik,“ pronesl Sekerák s úsměvem.

Slovo dostala i Petra Sičaková, která Domažličanům slíbila zlepšení výkonů. „Chtěla bych moc poděkovat, že jste přišli, jsem ráda, že mám možnost tady stát společně s Harukou a trenérem, i když můj výkon není takový. Slibuji ale všem, že budu dělat vše pro to, aby příště stála o pár stupínků výš,“ slíbila oštěpařka.

Z piva měla radost

Haruka přiznala, že má z českých jídel ráda svíčkovou a bábovku, ale potřebuje dobít energii a musí se držet řádné stravy, jelikož ji přibližně za měsíc čeká finále Diamantové ligy. Má ráda také pivo, takže ji dárek od starosty v podobě Vavřineckého piva potěšil. Ráda si na něj zajde i posedět.

S radostí všechny přivítal také starosta Domažlic Stanislav Antoš. „Je to především dlouhodobý výsledek Davida Sekeráka, který se oštěpu a atletice věnuje celý život. Díky jeho snaze a zarputilosti se podařilo, že získal kvalitní svěřenkyně, kdy jedna z nich Haruka Kitagučiová uspěla na olympiádě v Paříži a získala zlato. Sice pro Japonsko, ale pro nás do jisté míry taky, protože v Domažlicích dlouhodobě žije a pod vedením trenéra trénuje. Přijela s nimi také Petra Sičaková, která skončila na olympiádě pod vedením rovněž Davida Sekeráka čtrnáctá. S ohledem na její věk a šikovnost to vypadá, že by nám medaile mohla vozit i ona,“ řekl starosta.

Dle jeho slov jde o obrovskou poctu pro město Domažlice. Haruka Kitagučiová převzala rovněž v lednu stříbrnou pamětní medaili města.