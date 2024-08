Během úterního finálového závodu na tři kilometry překážek se Francouzce Alice Finotové povedl parádní kousek. Doběhla totiž hned za medailistkami Winfred Yaviovou z Bahrajnu, Peruth Chemutaiovou z Ugandy a Faith Cherotichovou z Keni. Časomíra ukazovala 8:58,67, což je od té chvíle nový evropský rekord. Vůbec poprvé se navíc stalo, že čtyři závodnice dokončily závod pod devět minut.

Ještě krásnější příběh se ovšem začal psát po skončení závodu. Šťastná Finotová se šla k tribuně radovat se svými nejbližšími a zejména se svým přítelem Brunem Martínezem Bargielou, triatlonistou ze Španělska.

To, co se stalo poté, ale očekával málokdo. Francouzská běžkyně před svým partnerem poklekla a požádala ho o ruku. V tu chvíli svírala ve své dlani odznáček s nápisem „Love is in Paris“, tedy „Láska je v Paříži“. Ten následně připnula svému milovanému na tričko.

„Řekla jsem si, že když zaběhnu pod devět minut, tak ho požádám. Devítka je moje oblíbené číslo a jsme spolu devět let,“ vysvětlila třiatřicetiletá atletka novinářům. „Nerada dělám věci jako ostatní. Když to zatím neudělal on, řekla jsem si, že možná je to na mně. Tak jsem mu dala odznáček, se kterým jsem běžela,“ doplnila žena, která vylepšila evropský rekord ve své disciplíně o 14 setin sekundy.

Finotová se svým přítele Bargielou ale nejsou zdaleka prvním párem, který se na olympiádě v Paříži stihl zasnoubit. Čínský badmintonista Liou Jü-čchen požádal svoji partnerku Chuang Ja Čchiung krátce poté, co vyhrála zlatou medaili ve smíšené čtyřhře.

Žádost o ruku v přímém přenosu

V pátek pak byla radost dokonce dvojnásobná. Jachtařky Sarah Steyaertová a Charlie Piconová vyhrály bronzové medaile a krátce nato se obě dočkaly žádosti o zasnoubení od svých partnerů. Ti se spolu domluvili, že tento krok učiní, pokud jejich přítelkyně získají nějakou medaili.

Všichni ale nepotřebují překonat rekord nebo získat cenný kov, aby se rozhoupali k významnému životnímu kroku. Americký koulař Payton Otterdahl nabídl své partnerce prsten před Eiffelovou věží den po závodě, v němž skončil čtvrtý. Veslař Justin Best se své přítelkyně zase zeptal, zda si ho vezme za muže, v přímém přenosu televize.

Házenkář Pablo Simonet se stihl vyznat své životní partnerce Marii Campoyové dokonce ještě před zahajovacím ceremoniálem při focení celého argentinského týmu v olympijské vesnici.

Paříž zkrátka vybízí k romantickým gestům. Když se do té kulisy navíc přidá nějaký sportovní úspěch, je pak svatba na spadnutí.