Na startu se sešla skutečná světová elita. O kvalitě finálového složení svědčí i to, že vůbec poprvé v historii olympijských her se přihodilo, že na postup do finále nestačily i výkony pod deset sekund. Mimo elitní osmičku tak skončil například Brit Hinchliffe (v semifinále 9,97) nebo Jihoafričan Richardson, jenž v semifinále zaběhl čas 9,95, který by na minulé olympiádě v Tokiu stačil na páté místo.

Do finále se neprobojoval ani bronzový medailista z Tokia Andre De Grasse, obhájce zlata Lamont Marcell Jacobs z Itálie i stříbrný Američan Fred Kerley ale nechyběli.

Všechny ale porazil jiný Američan. Noah Lyles už před závodem sršel sebevědomí, ve velkém stylu se doslova přiřítil na plochu i během oficiálního představování. Ale neunavil se.

Trať prolétl ve svém osobním maximu 9,79. Na potvrzení zlaté medaile si ale musel pár desítek vteřin počkat. Cílovou linii totiž protnul takřka současně s Kishanem Thompsonem. O stříbru pro Jamajčana nakonec rozhodlo pouhých pět tisícin sekundy. Další olympijskou medaili přidal Kerley, jenž skončil o dvě setiny za Thompsonem. O pouhou setinu pak utekly stupně vítězů čtvrtému Akanimu Simbinemu z Jihoafrické republiky. Ten skončil čtvrtý i v Tokiu, tehdy o čtyři setiny.

O kvalitě závodu svědčí i to, že padly hned dva národní rekordy, kromě zmíněného Simbineho zlepšil botswanské maximum šestý Letsile Tebogo. Kerley a nakonec pátý obhájce zlata Jacobs si vylepšili letošní nejlepší čas.