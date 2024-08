Martin Slabý dnes 21:06

Česká tyčkařka Amálie Švábíková se zapsala do historických českých tabulek. Na olympijských hrách v Paříži překonala národní rekord, když si poradila s laťkou ve výšce 480 cm. V celkovém součtu jí to stačilo na páté místo. Zlato putuje díky Nině Kennedyové do Austrálie, která se přehoupla přes 490 cm. Na stupních vítězů ji doplnily Američanka Katie Moonová a Alysha Newmanová z Kanady.