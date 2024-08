Třiadvacetiletý Štefela kvalifikace zvládá. Do finále postoupil už na mistrovství Evropy 2022, kde debutoval na vrcholné seniorské akci. Zopakoval to i letos na evropském šampionátu v Římě i na halovém mistrovství světa. Dnes měl ale namále, když 220 cm dvakrát shodil. "Říkal jsem si, ať se proberu, co vyvádím. Propleskal jsem se a probral se," vyprávěl novinářům.

Před klíčovým skokem byl nervózní, ale pak se kvalifikace zvrátila. "Když jsem to dal na třetí pokus, tak jsem šel na 224 hnedka a věděl jsem, že to dám na první. Většinou to tak je. Euforie mi najela a stres spadl," doplnil svěřenec Jaroslava Báby.

Kouč mu radil, ať to prostě skočí. "Tam nešlo nic jiného. Tělo mě moc neposlouchalo, prostě jsem to musel dát. Musel jsem se kvalifikací protrápit, ve finále snad bude líp," přemítal Štefela.

Před odletem do Paříže byl týden nemocný. "Měl jsem střevní potíže i problémy s dechem. Ale přiletěl jsem a hned se to srovnalo. Šel jsem tady první skokanský trénink a hned jsem si dal tréninkový osobák. Říkal jsem si, že jsem perfektně připravený, ale kvalifikace mi ukázala, ať se trochu klidním, ať ji neberu na lehkou váhu," popisoval Štefela.

Postup slaví i Ogrodníková

Na 227 centimetrech už sice Štefela neuspěl, ale tuto výšku zdolalo jen pět skokanů, takže 224 napoprvé na účast ve finálové dvanáctce stačilo. Nejlépe podle českého reprezentanta vypadal v kvalifikaci Američan Shelby McEwen. "Ten to dneska roztočil. Dal 215 na první, 224 na první i 227 a šel domů. Jinak to klukům moc nesedělo. Nevím, čím to bylo, ale všichni to prolítávali a neměli vysoké skoky. Uvidíme ve finále. Podle mě se všichni připravují na finále. Kvalifikací je potřeba nějak projít a uvidíte v sobotu, že jim to bude lítat," uvedl mistr Evropy do 23 let z roku 2021.

V hale si letos vylepšil osobní rekord na 230 cem, na konci června si ho na republikovém šampionátu ve Zlíně vyrovnal. Ambice pro finále nechtěl odhalovat. "S čím tam jdu, to vám neřeknu, protože pak se mi to nesplní," uvedl. Před dvaceti lety získal na olympijských hrách v Aténách bronz jeho současný trenér Bába. "O těchto věcech se nechceme moc bavit. Když se o nich mluví, tak nad nimi moc přemýšlíte. Hlava je základ a musí být klidná, ne přemotivovaná," dodal Štefela.

Kromě Štefely zvládla kvalifikaci i Nikola Ogrodníková. Hodem 61,16 metru ze třetí série sice zaostala o necelý metr za kvalifikačním limitem, stačilo jí to však na jedenácté místo. Do dvanáctičlenného finále naopak nakonec neprošla Petra Sičaková, která byla za 60,47 m čtrnáctá.

Ogrodníková prvním pokusem přehodila i kvalifikační hranici, těsně ale přešlápla. "Bezprostředně po odhodu prvního pokusu to ale nevěděla, a už se radovala. Předčasně. "Tím, že teď dohazuju ty hody, že dávám hlavu dolů, tak jsem si úplně nepohlídala, že mám ještě někde čáru a měla bych si to pohlídat. Už jsem se radovala. Byla jsem dojatá, že jsem hodila kvalifikační limit (62 metrů). Holky mi gratulovaly a až vzápětí, když jsem si šla pro věci, tak jsem zjistila, že jsem šlápla na čáru," řekla vicemistryně Evropy z Berlína 2018.