V odletové hale před cestou do Paříže se s ním fotili náhodní cestující. Jakub Vadlejch patří mezi nejznámější české sportovce a na olympijských hrách to chce mistr Evropy v hodu oštěpem potvrdit.

Před necelými dvěma měsíci v Římě zazářil, když posledním pokusem urval zlatou medaili. Má něco podobného připravené i pro olympijský závod? „Nevím, co mám připravené, ale vím, že se budu chtít porvat o medaili,“ vyprávěl před odletem do francouzské metropole nejúspěšnější český atlet.

Výhra v závěrečné sérii však nejde naplánovat. „V podstatě to ani nikdo nechce. Jsou to strašné nervy. Na druhou stranu chce, protože dát mat šestým hodem je nejvíc, co se dá zažít. Na to soupeři během pár okamžiků neumí odpovědět,“ popisoval závodník Dukly, jehož čeká v úterý 6. srpna kvalifikace a o dva dny později by měl nastoupit ve finále.

Na Paříž má dobré vzpomínky. „Poprvé jsem tam překonal 88 metrů a celkově ve Francii jsem nikdy nehodil pod 85 metrů, takže to je pro mě skvělé místo na závodění. Důkazem byla i Diamantová liga, kde jsem před měsícem skončil třetí a potvrdil si, že formu mám,“ zavzpomínal na závod, které se konal rovněž v Paříži.

Všichni budou mít skvělou formu

„Nemohu se ale opřít o zkušenost, protože jsme neházeli na Stade de France. Tam ještě probíhaly předolympijské přípravy a startovali jsme na jiném stadionu. Stade de France jsem ale viděl na videu a je to tam nádherné. Bude tam záležet na daném okamžiku, co kdo dokáže předvést,“ poznamenal.

Medailová sbírka Jakuba Vadlejcha: 2. MS 2017 Londýn 2. OH 2020 Tokio 3. MS 2022 Eugene 2. ME 2022 Mnichov 3. MS 2023 Budapešť 1. ME 2024 Řím

Na poslední olympiádě Vadlejch skočil druhý, ale přímo k tokijskému finále se ve vzpomínkách příliš nevrací. „Od té doby jsem zažil hodně medailové radosti, ale považuji to za moment, který mě nastartoval k jízdě, jíž zažívám doteď,“ připomněl období, v němž se ze žádného globálního šampionátu nevrátil bez cenného kovu.

V Tokiu se vyšvihl na nejvyšší stupínek Níradž Čopra z Indie. Toho Vadlejch jmenuje na prvním místě mezi svými rivaly. Dál tam patří Aršad Nadím z Pákistánu a určitě Němec Julian Weber.

„Ten je pro mě černým koněm. Ještě nemá světovou medaili a myslím, že bude mít velkou motivaci. Stejně tak jako Fin Oliver Helander, ale i řada dalších. Přihlášených je nás dvaatřicet a všichni budou mít skvělou formu,“ pokyvoval hlavou držitel šestí medailí z velkých akcí.

Webera, který byl v Římě do poslední série ve vedení, v červnu zarmoutil. Němec bude jistě chtít hořkou pilulku spláchnout. „Mluvili jsme spolu na Diamantové lize a říkali si, že se za čtyři týdny v Paříži znovu utkáme. Máme spolu delší závodní historii než Řím a vím, že na odvetu bude extrémně nabuzený.“

V zavazadle nechyběl kávovar

Kvalifikace na tři pokusy může být záludná. Říká se, že nejlepším řešením je hodit prvním pokusem kvalifikační limit, sbalit si fidlátka a jen se v klidu dívat na zápolení ostatních.

„To je ideální scénář. Je to o hlavě a záleží na maličkostech. Vždycky říkám, že z kvalifikace je potřeba postoupit za každou cenu. I kdyby mělo stačit pouhých jednasedmdesát metrů, tak to na finále beru. A tam se děj vůle boží,“ přemítal oštěpař v Kristových letech.

Pří římském triumfu mu z tribuny fandila manželka Lucia a dcerka Emma. V Paříži se bez nich bude muset obejít, protože rodina příští měsíc očekává příchod druhého potomka.

„Chybět mi snad tolik nebudou. Budou se na mě koukat v televizi, takže energii od nich budu cítit i na dálku. Koneckonců v Tokiu jsem byl taky sám a dopadlo to skvěle. Není to situace, na níž bych se upínal,“ prohlásil. „Když jsem odjížděl, Emmy plakala. Dala mi slzavou pusu a na cestu mi přibalila nějakou hračku. Myslím, že je to krokodýl.“

Známý milovník dobré kávy vezl v zavazadle kávovar. „Nezabere moc místa. Kávu potřebuju, piju ji podle chuti. Někdy si dám před závodem během dne i tři dvojitá espressa. Ale v Paříži máme kvalifikaci dopoledne, a tak jich tolik nebude,“ usmíval se.