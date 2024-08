Vadlejch vstupoval do závodu jako první ze všech, prvním pokusem ale jen těsně pokořil osmdesátimetrovou hranici. Hned po něm však téměř na pětaosmdesát zacílil Anderson Peters. Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga dokonce šel až na 86,16.

Ve druhé sérii se český oštěpař dokázal výrazně zlepšit, zapsal 84,52. Jenže dokázal odpovědět i Peters, jehož oštěp doletěl na 87,87. Všem ale svým druhým pokusem vypálil rybník Pákistánec Arshad Nadeem. Po jeho pokusu se totiž měnily olympijské tabulky, oštěp zapíchl do vzdálenosti 92,97.

Závod pokračoval ve vysokém tempu. Před Vadlejcha se dostal i Němec Weber a Keňan Yego. Dokonce k devadesáti metrům se posunul Ind Chopra.

Vadlejch se po druhých pokusech pohyboval na hraně postupu do užšího finále, třetím hodem ale zabojoval a hodem dlouhým 88,50 se posunul na průběžné třetí místo. A ještě, že se zlepšil. Pokud by se tak nestalo, skončil by totiž devátý a do užšího finále by neprošel.

Ve čtvrté sérii se pak vzepjal Peters a Vadlejcha o pouhé čtyři centimetry posunul mimo medailové pozice. Český reprezentant přešlápl a odpovědět nedokázal.

A byly to právě tyhle čtyři centimetry, které nakonec rozhodly o tom, že Vadlejch českou medailovou bilanci na olympijských hrách nevylepší.

„Výkon skvělý, umístění horší. Ty čtyři centimetry mě budou hodně mrzet,“ přiznal Vadlejch po závodě v rozhovoru pro Českou televizi. „Myslím, že jsem nebyl jediný, kdo na to koukal jak blázen. Oštěp letěl téměř sám. Co na to říct… Že je to olympijský šampion,“ obdivoval vítěze.